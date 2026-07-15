Granja Tres Arroyos paralizó su planta de Río Cuarto: qué se sabe hasta ahora

La empresa avícola con fuerte presencia en el sudoeste bonaerense detuvo temporalmente la producción en su complejo de Córdoba. Fuentes locales y de la firma intentan dimensionar el impacto en la región.

Río Cuarto, Córdoba – La empresa Granja Tres Arroyos, uno de los jugadores más importantes del sector avícola argentino y con profundas raíces en Tres Arroyos, decidió paralizar de manera temporal su planta de producción ubicada en esta ciudad cordobesa.

Según pudo confirmar este corresponsal en el lugar, la medida se tomó en las últimas horas y ya fue comunicada a los trabajadores. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas exactas, aunque en los pasillos del polo productivo local se menciona una combinación de caída en la demanda interna y costos operativos elevados.

Acá en el pueblo, como decimos siempre, hay que ir a preguntarle al que sabe. Un empleado que pidió reserva de su nombre señaló que “la línea de faena está parada desde ayer a la tarde y no hay fecha confirmada de reinicio”. La planta de Río Cuarto se dedica principalmente a la faena, procesamiento y enfriado de pollos, y abastece tanto al mercado interno como a exportaciones.

Desde la sede central de Granja Tres Arroyos en Tres Arroyos, en el corazón de la sexta sección, no emitieron un comunicado formal hasta el cierre de esta nota. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía indicaron que se trata de una “medida preventiva” y que la firma evalúa el escenario día a día.

El impacto regional no es menor. Aunque la planta principal de la empresa sigue operando en territorio bonaerense, varios proveedores del sudoeste –desde productores de maíz y soja hasta transportistas de Tres Arroyos, Coronel Suárez y Coronel Pringles– tienen vinculación comercial con la operación de Río Cuarto. “Cuando para una pata, se siente en toda la cadena”, resumió un productor triguero de la zona de Pigüé que vende granos a la avícola.

En la Sociedad Rural de Río Cuarto y en la Cámara de Comercio local también se vive con atención el tema. “Es una empresa que genera mucho empleo directo e indirecto. Ojalá sea algo transitorio”, comentaron a La Sexta Sección.

Desde el municipio de Río Cuarto, el intendente ya mantuvo una primera conversación con directivos de la firma. Según trascendió, se buscará acompañar a los trabajadores afectados y explorar alternativas para reactivar lo antes posible.

En Tres Arroyos, donde nació y creció la empresa hace décadas, la noticia generó preocupación contenida. “La 6ª no es solo Bahía. Cuando a Granja Tres Arroyos le va mal, lo sentimos en el campo, en los corrales y en las cooperativas”, dijo un comerciante del centro que conoce a la familia fundadora.

Este corresponsal seguirá recorriendo la ruta entre Tres Arroyos y Río Cuarto para traer información de primera mano. Porque, como siempre insistimos, hay que pisar el lugar antes de escribir sobre él. En las próximas horas se esperan definiciones más concretas sobre la duración de la paralización y las medidas que tomará la empresa para mitigar el impacto.

La avicultura regional viene de meses complicados por la suba de los granos y la presión cambiaria. Este nuevo capítulo obliga a mirar con atención cómo se recompone la cadena en el sudoeste bonaerense y el sur cordobés.