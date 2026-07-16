Lauritto recibió a trabajadores de Tres Arroyos que siguen sin respuesta

El intendente de Tres Arroyos se reunió con un grupo de empleados municipales que reclaman por una respuesta concreta a sus pedidos laborales. Hasta el momento no hay definiciones oficiales sobre el conflicto.

Tres Arroyos, 15 de febrero de 2025. En las oficinas de la Municipalidad, el intendente José Luis Lauritto recibió esta semana a un grupo de trabajadores que reclaman desde hace semanas por una respuesta concreta a sus pedidos. Según contaron los propios empleados, la reunión se desarrolló en un clima de respeto, pero dejó más preguntas que soluciones.

“Vinimos a plantear la situación que venimos arrastrando hace tiempo y nos escuchó, eso es cierto. Pero seguimos sin una respuesta firme”, resumió una de las trabajadoras que participó del encuentro. El grupo representa a empleados de distintas áreas que, entre otras cosas, piden regularización de contratos, mejoras en las condiciones de trabajo y definiciones sobre pases a planta permanente que se vienen prometiendo desde hace varios meses.

Desde el municipio confirmaron la reunión, pero hasta el cierre de esta nota no emitieron un comunicado oficial con precisiones sobre los compromisos asumidos. “El intendente siempre está abierto al diálogo con los trabajadores”, indicaron fuentes cercanas al Ejecutivo, aunque evitaron dar detalles sobre plazos o posibles acuerdos.

El conflicto no es nuevo en Tres Arroyos. Ya durante el último trimestre del año pasado se registraron reclamos similares en varias dependencias municipales. Los trabajadores aseguran que la inflación y el atraso salarial complican aún más el panorama, sobre todo para quienes cobran por contratado o con monotributo.

“Acá en el pueblo lo que se necesita es previsibilidad. La gente que trabaja para el municipio también tiene familia y gastos que no esperan”, comentó otro de los presentes en la reunión con Lauritto. Según relataron, el intendente se comprometió a analizar cada caso en particular, pero no dio fechas concretas para una segunda reunión ni para la resolución de los puntos más urgentes.

Desde el gremio que nuclea a los municipales también siguen de cerca el tema. Si bien no hubo medidas de fuerza por ahora, la paciencia empieza a agotarse. “Vamos a esperar unos días más a ver qué respuesta nos dan. Si no hay novedades, seguramente tengamos que escalar el reclamo”, anticiparon.

En Tres Arroyos, como en muchos pueblos de la sexta sección, el municipio es uno de los principales empleadores. Por eso cualquier conflicto laboral termina teniendo impacto directo en la vida cotidiana de muchas familias. “La 6ª no es solo Bahía Blanca; cada intendencia tiene que resolver sus propios problemas cerca de la gente”, suele decirse por estos pagos.

Hasta el momento, el diálogo abierto con Lauritto es el único avance concreto. Los trabajadores volvieron a sus tareas con la promesa de que sus expedientes serán revisados, pero saben que en los pueblos las cosas se mueven despacio y que la palabra hay que verla convertida en hechos. Seguiremos siguiendo el tema de cerca, como siempre, pisando el lugar y hablando con los que saben: los vecinos.