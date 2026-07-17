Coronel Suárez inauguró la sede del CEF N° 70 Grupo La Provincia

Con presencia de autoridades municipales, educativas y vecinos, se abrió oficialmente la nueva sede del Centro de Educación Física N° 70 en Coronel Suárez, un espacio que fortalecerá la práctica deportiva y la contención social en la zona.

Coronel Suárez vivió una jornada de festejo este miércoles con la inauguración oficial de la sede del Centro de Educación Física (CEF) N° 70 "Grupo La Provincia". El acto, que reunió a funcionarios municipales, representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y vecinos del barrio, marca un paso concreto en la ampliación de la oferta deportiva y recreativa en el partido.

La nueva sede, ubicada en un predio recuperado y adaptado para la actividad física, cuenta con instalaciones básicas pero funcionales: un salón principal, sanitarios, oficinas administrativas y un playón exterior que permitirá desarrollar múltiples disciplinas. Según indicaron desde la municipalidad, el espacio funcionará de lunes a viernes con actividades gratuitas para diferentes franjas etarias, desde niños hasta adultos mayores.

"Acá en el pueblo decimos que el deporte es la mejor herramienta de contención y de salud", comentó el intendente local durante el corte de cintas. La frase resume el espíritu que impulsó el proyecto desde sus inicios, cuando un grupo de profesores y dirigentes del CEF N° 70 comenzaron a gestionar la posibilidad de tener un lugar propio en lugar de depender de instalaciones prestadas.

La historia del CEF N° 70 se remonta a varios años atrás, cuando surgió como una propuesta barrial en el marco del programa provincial "La Provincia en Movimiento". Con el tiempo, el grupo fue ganando adherentes y logró consolidarse como uno de los centros de educación física más activos del sudoeste bonaerense. Hasta ahora las clases se dictaban en diferentes puntos del distrito, lo que generaba complicaciones logísticas tanto para los docentes como para los alumnos.

Durante la ceremonia, la directora del CEF, profesora Laura Gómez, agradeció el apoyo de la municipalidad y de la Región Educativa y destacó que el nuevo espacio permitirá no solo aumentar la cantidad de actividades sino también mejorar la calidad de las propuestas. "Vamos a poder tener un lugar fijo donde los chicos puedan dejar sus cosas, donde podamos armar un pequeño gimnasio y donde las familias se sientan parte de un proyecto comunitario", señaló.

Vecinos consultados por La Sexta Sección coincidieron en que la inauguración era esperada. "Esto cambia la vida del barrio. Antes había que ir hasta el centro o hasta el polideportivo municipal y muchos no podían. Ahora lo tenemos a la vuelta de casa", dijo Marta López, vecina de las inmediaciones que asiste a clases de gimnasia para mayores.

Desde la Dirección de Deportes municipal adelantaron que en las próximas semanas se irá completando el equipamiento y que se abrirá la inscripción formal para los diferentes talleres. Entre las disciplinas que ya tienen demanda figuran vóley, básquet, gimnasia artística, funcional y hockey, además de propuestas de iniciación deportiva para los más chicos.

La inauguración del CEF N° 70 se suma a otras obras y mejoras en materia deportiva que se vienen llevando adelante en Coronel Suárez y que responden a una demanda histórica de los clubes y centros barriales del partido. En un contexto donde el acceso al deporte aparece como una de las pocas vías de contención social para muchos jóvenes, cada nuevo espacio cuenta doble.

"Eso hay que verlo in situ", suele decirse en estos pueblos cuando se habla de promesas. En este caso, la promesa ya tiene techo, paredes y un playón donde los pibes de La Provincia ya empezaron a dejar marcas de zapatillas. La 6ª no es solo Bahía: también se construye desde cada intendencia que apuesta al deporte como política de Estado.