Granja Tres Arroyos sigue cerrada en Entre Ríos: “No tenemos novedades”

La planta avícola ubicada en Gualeguaychú continúa sin actividad desde hace meses. Fuentes locales confirmaron que no hay avances en la reapertura.

En Gualeguaychú, la planta de Granja Tres Arroyos permanece con sus portones cerrados y sin señales de reactivación. Fuentes consultadas por este medio indicaron que, hasta el momento, no hay novedades concretas sobre una posible reapertura.

La empresa, que forma parte del grupo que opera también en el sudoeste bonaerense, había suspendido sus operaciones en la localidad entrerriana a fines del año pasado. Desde entonces, los trabajadores y la comunidad local esperan definiciones que, por ahora, no llegan.

“Acá en el pueblo dicen que la situación es compleja, pero nadie tiene información oficial”, comentó un vecino que vive a pocas cuadras de la planta. La incertidumbre se siente en los comercios de la zona y en las familias que dependían directa o indirectamente de la actividad avícola.

Desde la empresa, consultados por La Sexta Sección, reiteraron que “no tenemos novedades para dar en este momento”. La respuesta es la misma que se viene repitiendo desde hace semanas, lo que genera cada vez más preocupación en Gualeguaychú.

En Tres Arroyos y el resto de la 6ª sección, donde la marca tiene fuerte presencia, también se sigue con atención el tema. Aunque las operaciones locales no están directamente afectadas, la situación de la planta entrerriana forma parte de la misma estructura empresarial que procesa gran parte de la producción avícola de la región.

La falta de precisiones sobre plazos o posibles inversores mantiene en vilo a más de un centenar de familias que trabajaban en la planta. En el municipio de Gualeguaychú se realizaron algunas gestiones, pero hasta el momento no trascendieron avances concretos.

“Esto hay que verlo in situ”, suele decirse en estos casos. Y la realidad que se observa al pasar por la ruta es la de una fábrica silenciosa, con pasto crecido en los accesos y sin movimiento de camiones ni personal.

Desde La Sexta Sección seguiremos recorriendo la región y consultando a las fuentes locales para traer actualizaciones apenas haya alguna novedad. La 6ª no es solo Bahía Blanca, y estos temas que cruzan los límites provinciales merecen atención porque impactan en la economía y en la vida de los pueblos.