Empleados de Granja Tres Arroyos siguen sin cobrar y sin respuestas de la empresa

Los trabajadores de la planta avícola de Tres Arroyos cumplen más de un mes sin percibir sus sueldos. La firma no dio explicaciones oficiales y el malestar crece en el pueblo.

Tres Arroyos, 15 de abril de 2025 – Pasaron más de 35 días desde que los empleados de Granja Tres Arroyos cobraron por última vez y todavía no hay señales de la empresa. En el acceso a la planta, sobre la ruta que une el pueblo con la ruta 3, un grupo de trabajadores se reúne cada mañana con la esperanza de recibir alguna novedad.

"Acá en el pueblo dicen que algo está pasando, pero nadie sabe nada concreto", cuenta Jorge, operario con 14 años en la línea de faena. Como él, alrededor de 180 personas esperan el depósito de los salarios de marzo y la primera quincena de abril. Hasta ahora, solo recibieron un bono de $80.000 a cuenta, según confirmaron varias fuentes consultadas por La Sexta Sección.

La planta, uno de los principales generadores de empleo formal del partido, funciona a media máquina. Algunas líneas de procesamiento están paradas y otras operan con personal mínimo. "Venimos cumpliendo, pero sin cobrar es muy difícil seguir", dice una empleada administrativa que pidió reserva de su nombre. El clima en los pasillos y en el comedor es de incertidumbre.

Desde la empresa no hubo comunicado oficial ni reunión con los delegados. Los teléfonos de la administración en Buenos Aires suenan sin respuesta y los correos electrónicos quedan sin contestar. En el municipio de Tres Arroyos confirmaron que mantuvieron contacto informal con la firma, pero que hasta el momento solo recibieron promesas vagas de "regularizar la situación en los próximos días".

El caso ya llegó a la delegación local de la UOM y al Ministerio de Trabajo de la provincia. Funcionarios provinciales se comprometieron a viajar al distrito esta semana para mediar, aunque en el pueblo saben que estas cosas se resuelven con plata y no con actas.

Granja Tres Arroyos fue durante décadas un emblema productivo del sudoeste bonaerense. Fundada en los años '80, llegó a emplear a más de 300 personas en su pico y exportaba a varios países de la región. En los últimos años, sin embargo, la combinación de altos costos energéticos, presión impositiva y problemas en la cadena de comercialización golpearon fuerte.

"Esto no es solo un problema de sueldos. Es un problema de supervivencia para muchas familias", resume el intendente interino, que evitó dar definiciones fuertes pero reconoció que el impacto en la economía local es inmediato. En los comercios del centro ya se nota la caída en las ventas y varios proveedores de la planta también esperan pagos atrasados.

Mientras tanto, los trabajadores siguen yendo. Algunos porque no tienen alternativa, otros porque confían en que "algo va a aparecer". Mañana está prevista una nueva asamblea en la puerta de la planta. Allí volverán a preguntarse lo mismo que se preguntan desde hace más de un mes: ¿hasta cuándo?

Desde La Sexta Sección seguiremos recorriendo el lugar y hablando con los vecinos. Porque cuando un establecimiento grande se tambalea en un pueblo del sudoeste, no es solo una noticia empresaria: es la vida de mucha gente que se juega en silencio.