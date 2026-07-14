Clima en Tres Arroyos: pronóstico para este martes 14 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y parcialmente nublada en el partido de Tres Arroyos, con temperaturas que no superarán los 11°C y vientos moderados del sudoeste.

Este martes 14 de julio de 2026, Tres Arroyos amaneció con una temperatura cercana a los 2°C y una sensación térmica por debajo de cero, según los registros de las primeras horas. El cielo se presenta parcialmente nublado y se mantendrá así durante gran parte del día, con una máxima prevista que apenas llegará a los 11 grados.

Desde la estación local del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que los vientos soplarán del sector sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h hacia la tarde. No se esperan precipitaciones para las próximas horas, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, cerca del 75%.

Acá en el pueblo dicen que este tipo de mañanas frías son las que invitan a quedarse un rato más en la cama o a tomarse un café bien caliente antes de salir a la calle. En la plaza San Martín, los jubilados que suelen juntarse a charlar ya eligieron el banco al sol, el único lugar donde se siente un poco de alivio.

Para la noche, la temperatura volverá a descender notablemente. Se prevé una mínima de 1°C con posibilidad de heladas en sectores rurales del partido. Los productores del campo, sobre todo los que tienen tambo, ya tomaron precauciones con los animales.

El pronóstico extendido indica que el resto de la semana seguirá con temperaturas bajas pero estables. Recién hacia el viernes podría mejorar un poco la situación con una leve suba de la máxima.

Desde La Sexta Sección siempre insistimos: antes de salir, consulten el parte oficial del SMN y vayan preparados. En el sudoeste bonaerense, el clima de julio no perdona a los desprevenidos. Si tenés que viajar por la ruta 3 o la 228, andá con cuidado porque en los tramos más expuestos puede formarse algo de escarcha.

Los vecinos de Tres Arroyos que salen temprano a trabajar en los comercios del centro o en las industrias de la zona norte ya saben que el abrigo grueso y el gorro son obligatorios. "Esto hay que verlo in situ", dice don Raúl, que atiende el kiosco de la avenida Irigoyen desde hace más de treinta años: "el frío se siente más cuando viene con humedad".

La 6ª no es solo Bahía Blanca. Cada pueblo tiene su propio pulso climático y en Tres Arroyos, en pleno invierno, la prioridad es cuidarse y cuidar a los que más sufren estas temperaturas: chicos, abuelos y los que viven en zonas más alejadas.