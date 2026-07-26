Se espera un domingo templado en Tres Arroyos con máximas cercanas a los 20°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo en Tres Arroyos una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos leves del norte. Ideal para actividades al aire libre en el sudoeste bonaerense.

Tres Arroyos se prepara para disfrutar de un domingo templado y apacible, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada se presentará con sol predominante, temperaturas agradables y sin probabilidades de precipitaciones.

Para este domingo 19 de mayo, se espera una temperatura mínima de 8°C durante las primeras horas de la mañana, que irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 19°C por la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunos intervalos de nubes dispersas, lo que permitirá aprovechar el día al aire libre.

Los vientos soplarán leves a moderados del sector norte, rotando hacia el noreste durante la tarde, con velocidades que no superarán los 20 km/h. Esta condición evitará sensaciones térmicas extremas y contribuirá a que el domingo se sienta particularmente agradable en el centro del partido.

"Acá en el pueblo dicen que después de varios días frescos, este domingo viene como hecho a medida para salir a caminar o visitar la plaza", comentaba esta mañana un vecino en la esquina de Alem y San Martín. Y es que el clima invita: ni el frío intenso del invierno que se acerca ni el calor agobiante del verano pasado.

Desde el municipio recordaron que, ante cualquier cambio brusco, se puede consultar el alerta meteorológico en tiempo real. Hasta el momento, no hay avisos de vientos fuertes ni de precipitaciones para la zona de Tres Arroyos y alrededores.

Este tipo de domingos templados son cada vez más valorados en la región, donde la vida cotidiana sigue su ritmo entre el campo, los comercios del centro y las actividades deportivas de fin de semana. Mañana lunes, en cambio, se espera un leve descenso de la temperatura con mínimas que podrían volver a bajar de los 5°C.

Desde La Sexta Sección seguimos de cerca cómo el clima afecta la agenda diaria de los pueblos del sudoeste bonaerense. Porque acá cada grado cuenta, y un domingo como el que se viene se vive distinto cuando uno lo pasa en familia o aprovechando los espacios verdes de la ciudad.