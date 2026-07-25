Clima en Tres Arroyos: pronóstico para este sábado 25 de julio

Se espera una jornada fría y estable en el partido de Tres Arroyos, con temperaturas mínimas que rondarán los 3°C y máximas que no superarán los 13°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante todo el día.

Este sábado 25 de julio, Tres Arroyos amaneció con una temperatura cercana a los 4°C y una sensación térmica por debajo de cero, según los datos que se registran en la estación local. El viento del sector sur-suroeste sopla con ráfagas moderadas que refuerzan la sensación de frío en las primeras horas.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el cielo se presentará despejado o con leve nubosidad durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones ni tormentas para el resto del día en el centro del partido. La temperatura máxima rondaría los 13°C recién pasadas las 14 o 15 horas, cuando el sol alcance su punto más alto.

Hacia la noche y la madrugada del domingo, el termómetro volverá a descender con fuerza. Se prevén valores cercanos a los 2°C o 3°C, con heladas aisladas en los sectores más expuestos de los campos y en los barrios periféricos de la ciudad.

"Acá en el pueblo dicen que este julio está siendo de los más fríos de los últimos años", comentaba esta mañana un vecino en la esquina de la plaza Colón mientras esperaba que abriera el bar. El comentario se repite en las casas y en los campos: el frío no afloja y obliga a redoblar cuidados con las majadas y los cultivos de invierno.

Desde el municipio recordaron la importancia de no encender braseros ni estufas a leña dentro de ambientes cerrados sin ventilación adecuada. Los centros de atención primaria y el hospital municipal están en alerta por posibles casos de afecciones respiratorias, que suelen aumentar en estas semanas de bajas temperaturas.

Para el domingo se espera una leve mejoría en las temperaturas máximas, aunque las mínimas seguirán siendo rigurosas. El pronóstico a siete días indica que el frío se mantendrá como protagonista hasta entrado agosto, con probables días de lluvia recién a partir del jueves o viernes próximo.

En el resto de la 6ª sección, el panorama es similar: Coronel Suárez, Pigüé y Coronel Pringles también transitan un fin de semana invernal con cielo limpio y temperaturas bajo cero durante la noche. Eso hay que verlo in situ, como siempre decimos, porque el viento del sur pega distinto en cada paraje.