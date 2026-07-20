Clima en Tres Arroyos: pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y estable en el partido de Tres Arroyos, con temperaturas mínimas que rozan los cero grados y vientos moderados del sudoeste.

Tres Arroyos amaneció este lunes 20 de julio con una temperatura que apenas superaba los 2 grados a primera hora, según datos de la estación local. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada fría y mayormente nublada, con una máxima que no superaría los 11 o 12 grados por la tarde.

El viento del sector sudoeste soplará entre 20 y 35 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la mañana, lo que acentuará la sensación térmica bajo cero en algunos momentos. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 3 o 4 grados.

Desde el municipio y los productores locales recomiendan extremar los cuidados con animales en campo y con personas mayores o niños, ya que el frío se siente con mayor crudeza en los pueblos del interior de la sexta sección. “Acá en el campo la helada se nota desde anoche”, comentaba un vecino de la zona rural de Cascallares.

No se esperan precipitaciones para lo que resta del día, aunque la humedad rondará el 75 por ciento. Para mañana martes se anticipa una leve mejoría en las temperaturas, aunque el cielo seguirá cubierto.

En el resto de los partidos de la región —Coronel Suárez, Coronel Pringles y Pigüé— el panorama es similar, con mínimas cercanas a cero y máximas que no superan los 13 grados. “La 6ª no es solo Bahía”, repiten en las chacras, donde el clima dicta el ritmo de las tareas diarias.

Desde la Dirección de Defensa Civil de Tres Arroyos recordaron los números de emergencia para casos de hipotermia o problemas relacionados con el frío intenso. El pronóstico para el resto de la semana indica que el frío se mantendrá, con posibles heladas generalizadas durante las madrugadas.