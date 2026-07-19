Irregularidades laborales y viviendas indignas en establecimiento rural de Coronel Pringles

Inspectores detectaron graves fallas en condiciones de trabajo y habitabilidad en un campo del partido. Las autoridades ya tomaron medidas y se investiga a los responsables.

Coronel Pringles, 15 de abril de 2025 – Una inspección conjunta dejó al descubierto serias irregularidades laborales y condiciones de vivienda indignas en un establecimiento rural ubicado en el partido de Coronel Pringles.

Según fuentes oficiales consultadas por La Sexta Sección, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Trabajo provincial junto con inspectores de la Secretaría de Desarrollo Social y representantes de la UATRE. “Acá en el pueblo se venía comentando desde hace tiempo, pero había que verlo in situ”, señaló un vecino de la zona que prefirió mantener su nombre en reserva.

Los inspectores constataron que varios trabajadores rurales, entre ellos temporarios y algunos con familia, vivían en construcciones que no cumplían con los mínimos estándares de habitabilidad: falta de agua potable corriente, baños en condiciones precarias, filtraciones y ausencia de calefacción adecuada para el invierno que se acerca. Además, se detectaron irregularidades en las registraciones laborales, falta de entrega de elementos de protección personal y jornadas que superaban ampliamente los límites legales.

“Esto no es solo una multa. Estamos hablando de la dignidad de la gente que trabaja la tierra”, afirmó el delegado regional de Trabajo que participó del operativo. Las actas labradas ya fueron remitidas a la Justicia Laboral y al Ministerio Público Fiscal para que determine las responsabilidades penales y administrativas que pudieran corresponder.

Desde la Sociedad Rural local manifestaron que “siempre hay que respetar la ley, pero también hay que entender las dificultades que atraviesa el sector”. Sin embargo, desde el municipio de Coronel Pringles confirmaron que se pondrá a disposición de los trabajadores afectados un equipo de asistencia social y sanitaria inmediata.

El establecimiento en cuestión, dedicado principalmente a la ganadería y la agricultura mixta, no fue identificado públicamente por el momento. Fuentes cercanas al caso indicaron que los dueños fueron notificados formalmente y tienen un plazo perentorio para regularizar las condiciones habitacionales y laborales so pena de clausura parcial o total del predio.

Este tipo de operativos se vienen intensificando en los últimos meses en el sudoeste bonaerense, donde la mano de obra rural muchas veces queda expuesta a situaciones de vulnerabilidad. En Coronel Pringles, como en Tres Arroyos o Coronel Suárez, la actividad agropecuaria sigue siendo el motor económico, pero también genera desafíos en materia de derechos laborales.

Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca el desarrollo de esta causa. Vamos a preguntarle al que sabe, que es el vecino, y volveremos con más detalles cuando el caso avance en la Justicia.