Simonetti sigue al frente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos

El actual presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos fue reelecto por otro período al frente de la entidad. La asamblea confirmó la continuidad de la conducción con foco en los desafíos del campo local.

La Sociedad Rural de Tres Arroyos renovó sus autoridades y ratificó a Juan Manuel Simonetti como presidente por un nuevo período. La decisión se tomó en la asamblea anual ordinaria realizada en la sede de la entidad, donde se presentó el balance del último ejercicio y se definieron las líneas de trabajo para los próximos meses.

Según informaron desde la institución, la lista que encabeza Simonetti obtuvo el respaldo mayoritario de los socios presentes. “Acá en el pueblo dicen que la continuidad da previsibilidad, y en el campo eso vale oro”, comentó un productor que participó de la reunión. La reelección llega en un momento clave para el sector, con la cosecha de trigo ya en marcha y los productores mirando de cerca los rindes y los precios.

La gestión que continúa se propone fortalecer el vínculo con las autoridades municipales y provinciales, especialmente en temas de infraestructura rural, caminos y apoyo a la producción. “Eso hay que verlo in situ”, suele repetir Simonetti cuando habla de los problemas concretos que enfrenta el campo tresarroyense, desde la falta de mantenimiento en los accesos hasta las complicaciones logísticas para sacar la producción.

La Sociedad Rural de Tres Arroyos agrupa a productores de la zona que combinan agricultura con ganadería. En los últimos años la entidad ha impulsado capacitaciones, jornadas de actualización técnica y la participación en las exposiciones regionales. La continuidad de la comisión directiva fue leída como una señal de estabilidad en un contexto donde el campo bonaerense enfrenta costos altos y clima variable.

Durante la asamblea también se renovaron otras posiciones clave de la comisión. El balance aprobado mostró una situación financiera sana, aunque los dirigentes advirtieron sobre el impacto de la inflación en los gastos corrientes de la institución. “La 6ª no es solo Bahía Blanca”, recordó Simonetti en su breve intervención, subrayando que las necesidades del interior merecen la misma atención que las de los grandes centros.

Desde la Rural anticiparon que mantendrán el diálogo abierto con otras entidades del sudoeste bonaerense y con la Sociedad Rural Argentina. Entre los temas que ya están en la agenda figuran el acceso al financiamiento, la sanidad animal y las perspectivas para la campaña gruesa que se viene.

La reelección de Simonetti confirma una tradición de la entidad tresarroyense: conducciones con arraigo en el territorio y mirada atenta a lo que pasa en los lotes y en los tambos. Ahora, con la confirmación formal, la comisión ya trabaja en el cronograma de actividades para lo que resta del año, siempre con el oído puesto en lo que cuentan los productores que día a día trabajan la tierra del partido.