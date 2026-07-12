Trabajadores de Tres Arroyos preparan nuevas medidas de fuerza

Empleados municipales y de distintos gremios de Tres Arroyos se organizan para definir paros y movilizaciones ante el estancamiento de las paritarias y el impacto de la inflación en los salarios.

Tres Arroyos se prepara para vivir nuevas jornadas de conflicto laboral. Distintos gremios de trabajadores locales, principalmente del sector municipal pero también de otros rubros, vienen realizando asambleas para definir un plan de acción que incluiría paros y movilizaciones en las próximas semanas.

Según fuentes consultadas, el principal punto de reclamo es el atraso salarial frente a la inflación acumulada. Los aumentos acordados en las últimas paritarias no alcanzan a compensar la pérdida de poder adquisitivo, situación que se repite en varios municipios del sudoeste bonaerense.

"Vamos a los números", suele decirse en estas discusiones. Y los números no cierran: el último incremento del 15% por tramo quedó muy por debajo de lo que los trabajadores esperaban y de lo que marcan los índices inflacionarios mensuales. En las asambleas realizadas en las últimas dos semanas en el sindicato de municipales se escucharon voces que piden medidas más contundentes.

La vecina de a pie lo viene diciendo hace rato en las veredas de Tres Arroyos: los sueldos municipales ya no alcanzan para llegar a fin de mes. El costo de la canasta básica en la región supera ampliamente los valores que se manejan en la Capital, y los aumentos de tarifas de servicios públicos terminan de complicar el panorama.

Desde el Ejecutivo municipal, hasta ahora, solo se han limitado a ofrecer mesas de diálogo. Sin embargo, los delegados gremiales sostienen que las propuestas presentadas no contemplan una actualización real. "Eso hay que chequearlo con el expediente", repiten los referentes sindicales cada vez que se menciona alguna cifra oficial.

El conflicto no es exclusivo de los municipales. Trabajadores de la educación, de la salud y de pequeñas industrias locales también han manifestado su malestar y estarían dispuestos a acompañar las medidas que se definan en las próximas reuniones.

Se espera que en las próximas horas se concrete una nueva asamblea general donde se vote el tipo de medida: podría incluir un paro de 24 o 48 horas, o incluso una marcha por el centro de la ciudad con concentración frente al Palacio Municipal.

En el interior del sudoeste bonaerense, estos reclamos se replican con matices en Coronel Suárez, Pigüé y otras localidades. La falta de una política salarial provincial clara termina recayendo sobre las arcas municipales, que ya vienen ajustadas por la coparticipación y los costos crecientes de obras y servicios.

Desde La Sexta Sección venimos siguiendo este expediente desde hace varias semanas. No alcanza con la gacetilla oficial: los trabajadores piden respuestas concretas y los vecinos observan cómo se deteriora el servicio público cuando hay conflictos de este tipo.

La definición de las nuevas medidas se conocerá en las próximas 48 horas. Por ahora, el llamado es a la unidad de los gremios para lograr una negociación que realmente contemple la realidad económica de la región.