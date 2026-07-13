Gustatrail Tres Arroyos brilló y dejó su huella en Córdoba

La delegación tresarroyense participó con destacada performance en la exigente carrera de montaña cordobesa, consolidando al evento local como uno de los más representativos del sudoeste bonaerense.

Un grupo de atletas de Tres Arroyos viajó hasta las sierras cordobesas y dejó una marca imborrable en una de las pruebas de trail running más importantes del país. La delegación del Gustatrail Tres Arroyos compitió en el Desafío del Cerro Champaquí, una carrera que combina distancia, desnivel y altura, y regresó con varios podios y, sobre todo, con la satisfacción de haber representado dignamente a la 6ª sección.

“Acá en el pueblo dicen que el Gustatrail es mucho más que una carrera: es una familia que se entrena junta todo el año”, cuenta con orgullo uno de los runners que estuvo en Córdoba. El equipo, que ya es referencia en la región por su organización impecable y su espíritu comunitario, viajó con más de 25 participantes de distintas categorías. El terreno cordobés, con sus subidas técnicas y descensos pedregosos, puso a prueba la preparación que vienen haciendo desde hace meses en los caminos rurales y médanos del partido de Tres Arroyos.

En la distancia de 42 kilómetros, el tresarroyense Juan Pablo Ríos logró un meritorio cuarto puesto en su categoría, mientras que Laura Fernández se subió al podio femenino master. “La exigencia es otra cosa, pero el grupo se bancó todo. Eso hay que verlo in situ”, resumió Fernández al volver. En distancias menores también hubo buenas actuaciones: varios debutantes en trail largo completaron los 21 y 10 kilómetros sin problemas, lo que habla del nivel que se viene alcanzando en la ciudad.

El Gustatrail Tres Arroyos nació hace ya siete años como una propuesta para correr por los paisajes locales y rápidamente se convirtió en un clásico del calendario regional. Cada octubre, cientos de corredores de todo el sudoeste bonaerense y hasta de La Pampa y Neuquén se dan cita en las sierras de la ciudad para participar de la prueba madre. Ese espíritu de comunidad fue lo que se llevó la delegación a Córdoba: el aliento mutuo, los consejos entre corredores experimentados y novatos, y la camiseta celeste y blanca que identifica al equipo.

Desde la organización del evento local destacaron que estas participaciones en carreras nacionales sirven también para traer ideas y mejorar la prueba que se corre en Tres Arroyos. “Vimos cómo organizan la entrega de premios, la seguridad en los puestos de hidratación y la difusión. Todo eso lo vamos a aplicar para la próxima edición”, explicaron.

La performance del equipo tresarroyense no pasó desapercibida. Varias cuentas de trail running del país compartieron las fotos y resultados, y ya hay consultas de corredores de otras provincias que quieren sumarse a la edición 2025 del Gustatrail. Mientras tanto, los que estuvieron en Córdoba ya piensan en el próximo objetivo: seguir entrenando en los caminos de la zona para llegar aún mejor preparados a las próximas fechas del calendario nacional.

La 6ª no es solo Bahía Blanca. En pueblos como Tres Arroyos se gestan historias de esfuerzo, superación y comunidad que merecen ser contadas. El Gustatrail es una de ellas. Vamos a preguntarle al que sabe, que es el vecino que se calza las zapatillas todos los fines de semana y sale a correr por los caminos de tierra.