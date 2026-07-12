Alumni cierra su fase regional con todo listo para los cruces eliminatorios

El equipo de Tres Arroyos culminó su participación en la fase de grupos del Provincial de Básquet y ya conoce el camino hacia la instancia decisiva. Mirá cómo llegó y qué se viene.

Alumni de Tres Arroyos cerró este fin de semana su participación en la fase regional del Torneo Provincial de Básquet y lo hizo con la frente alta. El equipo dirigido por Ariel Maffezzoni sumó los puntos necesarios para asegurar su clasificación a la siguiente instancia y ahora se prepara para los cruces eliminatorios que definirán a los representantes del sudoeste bonaerense.

En la última fecha, el conjunto tricolor enfrentó a uno de los rivales directos en la zona y se impuso con autoridad. Los números no engañan: Alumni terminó segundo en su grupo con un récord de 7 triunfos y 3 derrotas, promediando 82.4 puntos a favor y 76.1 en contra. La solidez defensiva en los últimos dos juegos fue clave para sellar el boleto.

"Acá se juega distinto, con la presión de representar a toda la región", soltó el entrenador post partido. Y no le falta razón. En el sudoeste, el básquet de clubes sigue siendo el corazón del deporte amateur y Alumni, con su historia en la Liga del Sur, carga esa tradición en cada salto a la cancha.

El plantel, integrado en gran parte por jugadores formados en el club y algunos refuerzos experimentados, mostró carácter en los momentos calientes. El base titular promedió 14.8 asistencias en la fase y el pivote interno dominó los tableros con 9.2 rebotes por encuentro. Esto no lo ve nadie fuera de Bahía y Tres Arroyos, pero los que seguimos la Liga sabemos el valor que tiene.

Ahora viene lo más duro. En la fase eliminatoria, Alumni se medirá ante el ganador de otra zona regional, probablemente un equipo del partido de Coronel Suárez o Pigüé. El cruce está programado para el próximo fin de semana en cancha neutral, y el ganador avanzará hacia la instancia provincial definitiva.

Desde La Sexta Sección venimos siguiendo a Alumni desde el arranque de la temporada de la Liga del Sur. Este Provincial no es un torneo más: es la oportunidad de que los clubes de barrio y de pueblos del interior demuestren que el nivel del básquet regional merece el mismo respeto que cualquier competencia de mayor cartel.

Hay que bancar al club de barrio y a los equipos del interior. Alumni lo está haciendo con creces. Los hinchas de Tres Arroyos ya preparan el viaje y la presión en la tribuna será otro factor a favor. El básquet del sudoeste bonaerense vive un buen momento y este equipo tricolor es una de sus cartas fuertes.

Quedará por ver si logran dar el salto que todos esperamos. Pero una cosa es segura: la fase regional ya es historia y el verdadero torneo empieza ahora.