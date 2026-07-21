Clima en Tres Arroyos: pronóstico para este martes 21 de julio de 2026

Se espera una jornada fría y parcialmente nublada en el partido de Tres Arroyos, con temperaturas que no superarán los 12°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa vientos moderados del oeste y baja probabilidad de precipitaciones.

Este martes 21 de julio de 2026, Tres Arroyos amaneció con temperaturas bajo cero y una sensación térmica que en las primeras horas rondó los -3°C, según reportes de vecinos en el centro y en el barrio de Villa Italia.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima prevista para la jornada no superará los 12°C, mientras que la mínima ya se registró en torno a los -1°C durante la madrugada. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mayor parte del día, con periodos de mayor claridad hacia la tarde.

Los vientos soplarán del sector oeste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, rotando hacia el sudoeste por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, cercana al 75% en promedio, lo que contribuirá a que la sensación térmica se sienta aún más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja: no se esperan lluvias ni lloviznas para este martes en el partido. Sin embargo, desde el municipio recomiendan a los conductores circular con precaución en rutas como la 3 y la 85, ya que en horas de la mañana se registraron heladas en sectores rurales.

"Acá en el pueblo dicen que este julio está siendo de los más fríos de los últimos años", comentaba esta mañana doña Marta, vecina de la calle Sarmiento, mientras abría su negocio de lana. Y no le falta razón: las heladas consecutivas ya afectaron a varios productores hortícolas de la zona de Cascallares y a los que siembran en el paraje de Orly.

Desde la Dirección de Defensa Civil de Tres Arroyos recordaron la importancia de verificar el estado de las estufas y calefactores antes de usarlos, especialmente en los barrios periféricos donde las bajas temperaturas se sienten con mayor crudeza. Además, pidieron a la comunidad evitar la quema de pastizales, práctica que suele aumentar en estas fechas y que ya generó alertas la semana pasada.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica que el frío se mantendrá, aunque con una leve recuperación de las temperaturas máximas a partir del jueves. Eso sí, habrá que estar atentos a posibles bancos de niebla matinal en los accesos a la ciudad.

Eso hay que verlo in situ, pero por ahora, abrigo, mate caliente y paciencia: el invierno bonaerense sigue mostrando los dientes en la 6ª sección.