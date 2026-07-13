Clima en Bahía Blanca: pronóstico del tiempo para este lunes 13 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y mayormente estable en el sudoeste bonaerense. Detalles de temperatura, viento y probabilidad de precipitaciones para hoy en Bahía Blanca.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 13 de julio de 2026 Bahía Blanca amaneció con temperaturas bajo cero en varios barrios de la ciudad y el partido.

La mínima prevista para la jornada se ubicaría en torno a los 2°C durante la mañana, mientras que la máxima no superaría los 11°C por la tarde. El cielo se presentará mayormente nublado, con periodos de mayor cobertura durante el mediodía.

Los vientos soplarán del sector noroeste rotando al oeste con velocidades entre 15 y 30 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica por debajo de los valores reales. No se esperan precipitaciones para las próximas horas en el área metropolitana de Bahía Blanca ni en los partidos aledaños de la Sexta Sección.

Desde la Dirección de Protección Civil municipal recomendaron a los vecinos extremar las medidas de cuidado ante las bajas temperaturas, especialmente en hogares con niños pequeños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias. Se sugiere el uso adecuado de calefactores y la ventilación periódica de los ambientes.

El pronóstico extendido indica que el martes podría registrar una leve mejoría en las temperaturas máximas, aunque el ambiente seguirá frío. Para el resto de la semana, se mantiene la tendencia invernal típica de julio en el sudoeste bonaerense.

Este tipo de condiciones climáticas son habituales en la región durante el mes más frío del año, aunque la amplitud térmica diaria sigue siendo significativa. Desde La Sexta Sección seguiremos informando cualquier actualización que surja del SMN o de fuentes oficiales locales.