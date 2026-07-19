Clima en Tres Arroyos: pronóstico del tiempo para este domingo 19 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y mayormente estable en el partido de Tres Arroyos. Temperaturas mínimas bajo cero y vientos moderados del sector oeste marcarán el domingo.

Este domingo 19 de julio de 2026, Tres Arroyos amanecerá con temperaturas bajo cero y una jornada que se presentará fría pero con poca probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima prevista rondará los -2°C durante las primeras horas, mientras que la máxima no superaría los 10°C por la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con periodos de mayor cobertura durante la mañana que podrían disiparse hacia el mediodía.

Los vientos soplarán del sector oeste con velocidades entre 15 y 30 km/h, lo que generará una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas del día. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender por debajo de los 3°C.

En el resto de la región, el comportamiento será similar. En Coronel Suárez y Pigüé se esperan condiciones parecidas, con mínimas cercanas a los 0°C y máximas que no superarían los 11°C. En Bahía Blanca, en tanto, la máxima podría llegar a 12°C con vientos un poco más intensos.

Desde el municipio de Tres Arroyos recomendaron a los vecinos extremar cuidados con el uso de estufas y artefactos de calefacción, especialmente en los barrios periféricos donde las bajas temperaturas se sienten con mayor crudeza. También advirtieron sobre la posibilidad de heladas en zonas rurales.

"Acá en el pueblo dicen que este julio está siendo de los más fríos de los últimos años", comentaba esta mañana un vecino en la plaza San Martín, mientras caminaba apurado hacia el bar de siempre. La verdad es que el invierno se hizo sentir fuerte en la 6ª sección.

Para los que planean salir al campo o realizar tareas rurales, el pronóstico indica que las condiciones mejorarán levemente el lunes, aunque las temperaturas seguirán bajas durante toda la semana.

El pronóstico para los próximos días en Tres Arroyos anticipa un leve ascenso de la temperatura a partir del martes, aunque sin abandonar del todo el frío característico de esta época del año en el sudoeste bonaerense.