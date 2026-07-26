Clima en Tres Arroyos: pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y estable en el partido de Tres Arroyos, con temperaturas que no superarán los 12°C y sin probabilidades de lluvia.

Tres Arroyos amaneció este domingo 26 de julio con el termómetro marcando 3°C a primera hora, según datos de la estación local. El cielo se presenta mayormente nublado y el viento sopla leve del sector oeste, condiciones que se mantendrán durante toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima prevista para hoy no superará los 12°C, mientras que por la noche descenderá nuevamente hacia los 4°C. No se esperan precipitaciones para las próximas horas, aunque la humedad relativa se mantendrá elevada, cercana al 80%.

"Acá en el pueblo dicen que este julio está siendo más crudo que el anterior", comentaba esta mañana don Raúl en el bar de la plaza. Y no es solo sensación: los registros acumulados muestran que las mínimas vienen promediando dos grados menos que en el mismo período de 2025.

Para el lunes se anticipa un leve ascenso de la temperatura, con máximas que podrían llegar a 14°C, siempre con cielo parcialmente nublado. Recién hacia mitad de semana podría aparecer algo de sol más firme, según los modelos consultados.

Desde la Dirección de Defensa Civil del municipio recordaron a los vecinos tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en los hogares donde viven adultos mayores o niños pequeños. Recomiendan revisar estufas y evitar el uso de braseros en ambientes cerrados.

El pronóstico para el resto de la semana en Tres Arroyos indica que el frío se mantendrá como protagonista, con mínimas que oscilarán entre 2°C y 5°C. Ideal para abrigarse bien antes de salir a la calle o para disfrutar de un buen guiso en familia.

Como siempre, para información actualizada es mejor consultar directamente en la página del SMN o en la app del municipio, ya que los pronósticos a varios días pueden variar.