Chaves presentó el cronograma completo de la Copa Chaves 2026

El municipio del partido de Coronel Chaves dio a conocer las fechas y el formato del torneo de fútbol amateur que ya se convirtió en un clásico del sudoeste bonaerense. La edición 2026 promete más equipos y mayor competencia.

El municipio de Coronel Chaves presentó esta semana el cronograma oficial de la Copa Chaves 2026, uno de los torneos de fútbol amateur más importantes del sudoeste bonaerense.

Según lo informado por la Dirección de Deportes local, la competencia arrancará el primer fin de semana de febrero de 2026 y se extenderá hasta mediados de abril, con una fase de grupos, playoffs y una gran final en el Estadio Municipal.

"Esto no lo ve nadie fuera de la región, pero acá se juega con la misma seriedad que en cualquier liga grande", señaló el intendente durante la presentación. Los números no engañan: en la última edición participaron 28 equipos de Chaves, De La Garma, Tres Arroyos y otros pueblos del interior, con más de 450 futbolistas en cancha.

El formato 2026 mantendrá la estructura de dos zonas de 16 equipos cada una en la fase inicial, con cruces eliminatorios a partir de los octavos de final. Habrá tres categorías: Primera, Reserva y Sub-17. Además, se confirmó que el campeón defenderá el título ante el ganador de la Liga del Sur en un partido amistoso de cierre.

Desde el municipio destacaron el trabajo conjunto con clubes de barrio y ligas vecinas para garantizar la infraestructura. "Hay que bancar al club de barrio", repitieron los organizadores, en sintonía con la identidad que tiene este tipo de certámenes en el sudoeste.

La Copa Chaves se consolidó como un espacio donde los pibes del interior pueden mostrarse y donde los equipos de pueblos chicos compiten de igual a igual. Esto no es solo un torneo: es parte de la identidad deportiva de la región.

Los interesados en inscribir equipos podrán hacerlo desde el 10 de noviembre en las oficinas de Deportes del municipio o a través del sitio web oficial. Ya hay confirmados varios clásicos del interior, como los cruces entre equipos de Chaves y De La Garma, que siempre generan expectativa.

Con esta presentación, el sudoeste bonaerense empieza a palpitar una nueva edición de un certamen que crece año tras año y que demuestra que el fútbol amateur regional tiene tanto mérito como cualquier competencia de mayor difusión.