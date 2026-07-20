Liga del Sur: se completa la cuarta fecha con dos partidos clave

El torneo de básquet de la Liga del Sur sigue su curso este fin de semana con dos duelos que definirán la tabla de posiciones. Bahía Blanca y la región, como siempre, al centro de la acción.

La cuarta fecha de la Liga del Sur entra en su recta final este fin de semana con dos partidos que prometen definir mucho más que dos puntos. Después de un arranque de temporada con altibajos y sorpresas, los equipos del sudoeste bonaerense vuelven a la cancha para cerrar una jornada que ya dejó varios titulares.

En primer turno, el clásico de barrio se traslada a la cancha de Villa Mitre, donde el local recibe a un Bahiense que viene de ganar con autoridad. Los de Villa Mitre llegan con la necesidad de sumar para no quedarse en la mitad de tabla, mientras que Bahiense busca picar en punta y demostrar que el arranque irregular ya quedó atrás.

"Acá se juega distinto", repiten siempre los que conocen la Liga. Y los números no engañan: Villa Mitre promedia 78 puntos por partido en casa, pero sufre en defensa cuando el rival acelera el ritmo. Bahiense, por su parte, mejoró el porcentaje de triples en los últimos dos juegos y eso puede ser clave si la cosa se pone física.

El segundo duelo de la jornada se disputará en el gimnasio de La Falda, donde el equipo local recibe a Sporting. Este es, sin duda, el partido que todos los que seguimos la Liga del Sur estábamos esperando. La Falda viene de dos victorias al hilo y quiere seguir en la parte alta; Sporting, en cambio, necesita imperiosamente una victoria para no empezar a mirar la tabla desde abajo.

El entrenador de La Falda ya avisó en la semana que van a salir con todo desde el primer cuarto. "Tenemos que bancar la presión del público y convertirla en energía", dijo. Sporting respondió con trabajo silencioso: corrigieron los rebotes defensivos y eso les permitió competir mejor en los últimos juegos.

Esto no lo ve nadie fuera de Bahía, pero en la Liga del Sur cada fecha tiene sabor a final. Los clubes de barrio no solo juegan por el campeonato: juegan por la identidad, por el barrio y por seguir manteniendo vivo el básquet regional que tantos talentos le dio al país.

Con estos dos partidos se completará la cuarta fecha y quedará todo listo para una quinta que ya se anticipa caliente. Los que seguimos la Liga desde las tribunas sabemos que los números son importantes, pero lo que realmente cuenta es cómo se vive en cada cancha del sudoeste bonaerense.

Síntesis esperada

Villa Mitre vs Bahiense (sábado 20 hs)

La Falda vs Sporting (domingo 19.30 hs)

La Brújula 24 seguirá de cerca ambos encuentros y traerá el análisis completo apenas termine el último balón. Porque el básquet de la Liga del Sur merece ser contado con la misma seriedad que cualquier partido de Primera, y acá estamos para eso.