LRF: Cambió el horario de la final femenina y se abrió el libro de pases

La Liga Regional de Fútbol del Sur modificó el horario del partido decisivo de la categoría femenina y habilitó el período de transferencias. Detalles de cómo impacta en los equipos del sudoeste bonaerense.

La Liga Regional de Fútbol (LRF) del Sur anunció dos novedades que marcan el ritmo de la temporada: cambió el horario de la final del Torneo Femenino y abrió oficialmente el libro de pases para todas las categorías.

El partido decisivo de la rama femenina, que definirá al campeón entre dos equipos del sudoeste bonaerense, se jugará finalmente el domingo a las 16 en lugar de las 15 como estaba previsto. La modificación se tomó para evitar superposiciones con otros eventos deportivos locales y garantizar mejor presencia de público en las tribunas.

"Esto no lo ve nadie fuera de Bahía", suele decirse en la región, pero en Tornquist y los clubes del interior la movida genera expectativa. Desde la LRF explicaron que el cambio responde a pedidos de los propios equipos y busca mejorar la experiencia de las jugadoras y las familias que se acercan a alentar.

Al mismo tiempo, la Liga habilitó el libro de pases hasta el 15 de diciembre. Los clubes ya pueden inscribir incorporaciones, dar de baja y oficializar los pases internos. En los próximos días se espera movimiento especialmente en los planteles que disputan el ascenso y en aquellos que refuerzan la base de juveniles.

En la zona de Tornquist, varios equipos ya adelantaron que buscarán sumar jugadoras con experiencia en la Liga del Sur para fortalecer sus proyectos. Los números no engañan: la participación femenina creció un 28% en los últimos dos años en la competencia regional, y el nivel sigue subiendo fecha a fecha.

Hay que bancar al club de barrio y al de pueblo. Esta apertura del libro de pases llega en un momento clave, cuando muchos equipos del interior del sudoeste bonaerense definen si mantienen el plantel o apuestan a renovar para el 2025. Desde la LRF aseguraron que el proceso será transparente y que se respetarán los plazos para evitar problemas administrativos.

La final femenina, con el nuevo horario, se jugará en un predio neutral que se confirmará en las próximas 48 horas. Ambos equipos finalistas ya están trabajando en la preparación y aprovecharán esta semana para ajustar detalles tácticos y físicos.

Para los hinchas del básquet y del fútbol regional, estas noticias confirman que acá se juega distinto. La LRF sigue demostrando que el deporte amateur del sudoeste merece la misma seriedad que las grandes ligas, con decisiones pensadas para el bienestar de las jugadoras y el crecimiento del fútbol local.