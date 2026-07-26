Racing de Carhué y Sarmiento de Pigüé definen el Apertura de la Liga Regional

Los dos equipos del sudoeste bonaerense se enfrentan en la final del torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol. Un clásico del interior que paraliza a Carhué y Pigüé.

En un duelo que convoca a toda la región, Racing Club de Carhué y Sarmiento de Pigüé definirán este fin de semana al campeón del Apertura 2024 de la Liga Regional de Fútbol.

El partido decisivo se jugará en cancha neutral, con ambas hinchadas expectantes. Racing llega como uno de los animadores habituales del certamen local, mientras que Sarmiento buscará su primer título del año tras una campaña sólida en las últimas fechas.

Desde Carhué, el técnico de Racing confirmó que contará con el plantel completo, incluyendo a los goleadores que llevaron al equipo hasta esta instancia. “Acá en el pueblo estamos viviendo la semana como se vive siempre una final: con mucha expectativa y cuidando cada detalle”, contó uno de los referentes del club.

En Pigüé, la expectativa no es menor. Sarmiento viene de dejar en el camino a equipos duros y llega con la moral alta. “El equipo está entero y con ganas de traer la copa para casa”, dijo el presidente del club a radio local.

La Liga Regional nuclea a clubes de los partidos de Carhué, Pigüé, Rivadavia, Salliqueló y zonas aledañas, y este Apertura tuvo un desarrollo parejo con varios candidatos. La final entre estos dos históricos del fútbol del sudoeste bonaerense no es casualidad: ambos representan la garra y la identidad de pueblos que viven el deporte con pasión.

El árbitro ya fue designado y se esperan medidas de seguridad extras por el cruce entre dos parcialidades que suelen protagonizar buenos espectáculos pero que también cargan con rivalidades históricas. Desde la Liga confirmaron que el partido se jugará sin televización pero que habrá transmisión radial en varias emisoras de la zona.

Para Racing de Carhué sería su segundo título en los últimos tres años. Para Sarmiento de Pigüé, en cambio, significaría volver a lo más alto después de varias temporadas de sequía. En ambos pueblos ya se siente el clima de final: se suspendieron algunas actividades y los comercios preparan el operativo “día de partido”.

El pitazo inicial está previsto para las 17 del domingo. Lo que pase después quedará en la historia chica del fútbol del interior bonaerense, esa que no sale en los diarios de Buenos Aires pero que mueve pasiones genuinas en la 6ª sección.