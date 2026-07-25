Falleció Ceferino Díaz, ídolo de Olimpo y exjugador de Unión de Santa Fe

El histórico referente del básquet de Bahía Blanca, que brilló en Olimpo y también defendió la camiseta de Unión de Santa Fe, falleció a los 78 años. Su legado en el deporte regional es enorme.

Bahía Blanca llora la pérdida de uno de sus grandes referentes del básquet. Ceferino Díaz, histórico jugador de Olimpo y exintegrante de Unión de Santa Fe, falleció este miércoles a los 78 años.

La noticia sacudió al ambiente del básquet local, donde Díaz es recordado como un pivote dominante, de esos que marcaban época tanto por su juego interior como por su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Nacido en Bahía Blanca, se formó en las divisiones inferiores de Olimpo y rápidamente se convirtió en pieza clave del equipo de la Liga Nacional en los años 70.

Antes de eso, tuvo un paso por Unión de Santa Fe, donde también dejó huella. Los que lo vieron jugar destacan su capacidad reboteadora, su timing para el bloqueo y esa inteligencia para leer los partidos que solo tienen los grandes. “Acá se juega distinto”, decía siempre cuando alguien minimizaba el nivel de aquella época dorada del básquet bahiense.

En Olimpo fue ídolo indiscutido. Formó parte de equipos que marcaron historia en la Liga y en torneos regionales, y después de colgar las zapatillas se mantuvo cerca del club como consejero y formador de las nuevas camadas. Muchos jugadores que hoy brillan en la Liga Nacional o en el exterior pasaron por sus charlas o sus correcciones en el club de la calle Colón.

Desde Villa Mitre hasta los barrios del sudoeste, el nombre de Ceferino Díaz se asocia directamente con la mística del básquet de Bahía Blanca, esa que nadie fuera de la ciudad entiende del todo. Los números no engañan: promedios de doble dígito en rebotes y una presencia que intimidaba a cualquier rival de la zona o del país.

La Liga del Sur y los clubes de barrio también sienten esta pérdida. Díaz representaba ese basquetbolero de los 70 que picaba la pelota en el patio y terminaba siendo referente de una institución. Hay que bancar al club de barrio, y él lo bancó toda la vida.

Desde La Sexta Sección enviamos las condolencias a la familia, a Olimpo y a todo el básquet regional. Ceferino deja un vacío grande, pero también un legado que sigue vivo cada vez que un pibe agarra una pelota en un club de Bahía Blanca.