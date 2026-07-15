Pacífico de Bahía Blanca busca ser protagonista del Promocional frente a Cano

El equipo bahiense se prepara para un duelo clave en el Torneo Promocional y aspira a dar el golpe ante Cano en busca de mayor protagonismo en la competencia.

El club Pacífico de Bahía Blanca se ilusiona con dar que hablar en el Torneo Promocional. El próximo compromiso, nada menos que ante Cano, se presenta como una oportunidad concreta para que el conjunto local dé un salto de jerarquía y se meta de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Desde la dirigencia y el plantel coinciden en que el equipo ya dejó atrás la adaptación a la categoría y ahora quiere ser uno de los animadores. “Vamos a los números”, suele decir Mariana Peralta cuando analiza una gestión: en este caso, los números muestran que Pacífico acumuló puntos valiosos en las últimas fechas y llega con confianza al choque de esta jornada.

El partido se disputará en el estadio de Pacífico, donde la hinchada local ya se hace sentir. Cano llega como uno de los equipos con mejor campaña en lo que va del certamen, pero el historial reciente entre ambos muestra partidos parejos y de alta intensidad. Los dirigidos por el técnico local vienen trabajando fuerte en la semana, corrigiendo movimientos defensivos y buscando mayor profundidad en ataque.

“La vecina lo viene diciendo hace rato”, repiten desde el barrio: el club necesita volver a ser protagonista en el fútbol regional. Por eso la expectativa es alta. El plantel, integrado en su mayoría por jugadores formados en la cantera de Villa Mitre y alrededores, sabe que una victoria ante Cano podría significar el envión necesario para soñar con algo más que la permanencia.

Desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca confirmaron que el encuentro se jugará con todas las medidas de seguridad habituales y que se espera buena concurrencia. La cancha de Pacífico, ubicada en el corazón del barrio, ya se prepara para recibir a ambas parcialidades.

En el cuerpo técnico remarcan que no alcanza con la gacetilla de “somos competitivos”. Quieren resultados concretos. Por eso el foco está puesto en el mediocampo, donde buscarán controlar los tiempos y evitar que Cano imponga su ritmo de juego. Si logran imponer su estilo, los hinchas de Pacífico sueñan con una noche de festejo en Bahía Blanca.

El Promocional sigue siendo una categoría de mucho roce y donde cada punto vale oro. Pacífico lo sabe y, por primera vez en mucho tiempo, se siente con argumentos para pelearle de igual a igual a los equipos grandes del certamen. El duelo ante Cano será la primera gran prueba de ese ambicioso objetivo.