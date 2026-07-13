Así quedaron las posiciones tras la primera fecha en la Liga del Sur

La primera jornada de la Liga del Sur dejó sorpresas, empates y victorias clave. Conocé cómo se acomodaron los equipos de Bahía Blanca y la región en la tabla.

La primera fecha de la Liga del Sur ya es historia y dejó un panorama interesante para lo que viene en el torneo de la región. Con varios partidos disputados en canchas de Bahía Blanca y alrededores, el arranque mostró que hay equipos que arrancaron con el pie derecho y otros que deberán remar desde atrás.

En la zona A, Villa Mitre se impuso con autoridad y se ubica en lo más alto de la tabla con tres puntos y una diferencia de gol positiva. El equipo aurinegro, que viene de una buena pretemporada, ya marca territorio. Le siguen de cerca Olimpo y Racing de Trelew, que también sumaron de a tres, mientras que varios equipos quedaron con un punto tras empatar en duelos que se definieron en los minutos finales.

La zona B no se quedó atrás en intensidad. Liniers arrancó con el pie derecho y lidera su grupo, seguido por Independiente de Bahía Blanca y Argentino de Monte Hermoso, que también mostraron solidez. Hubo empates que dejaron gusto a poco, especialmente en duelos entre equipos del interior que se conocen de memoria.

Desde la comunidad se comenta que el nivel general fue parejo, aunque se notaron algunas falencias en el estado de los campos de juego, algo recurrente en el arranque de temporada. “La cancha de Monte Hermoso estuvo pesada, pero los pibes sacaron el partido adelante”, contaba un hincha que siguió el partido desde la tribuna.

Lo que más se destaca es que todavía no hay grandes distancias en la tabla, algo típico de las primeras fechas pero que mantiene la expectativa alta para lo que viene. Varios técnicos coincidieron en que la verdadera forma se verá recién a partir de la tercera o cuarta jornada.

Así quedaron las posiciones principales tras la primera fecha:

Zona A

Villa Mitre: 3 pts (+3)

Olimpo: 3 pts (+2)

Racing (Trelew): 3 pts (+1)

Deportivo Madryn: 1 pt

Sansinena: 1 pt

(y el resto con 0 o 1 punto según sus resultados)

Zona B

Liniers: 3 pts (+2)

Independiente (BB): 3 pts (+1)

Argentino (MH): 3 pts

Bella Vista: 1 pt

El Porvenir: 1 pt

Desde la Liga del Sur confirmaron que la segunda fecha ya tiene programación tentativa y que se buscará mantener el ritmo de partidos para que el campeonato no se estire demasiado. Los equipos del interior, como los de Coronel Suárez, Tres Arroyos y Pigüé, vuelven a tener protagonismo y eso se siente en el ambiente futbolero regional.

La pelota ya rueda y la tabla empieza a tomar forma. Habrá que ver quién sostiene el ritmo y quiénes van a tener que ajustar tuercas rápido. La comunidad lo cuenta mejor que nadie: en la Liga del Sur, la primera fecha siempre deja más preguntas que respuestas.