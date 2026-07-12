Domingo clave en el Federal A: Olimpo viaja a Rawson y Villa Mitre recibe a Brown de Puerto Madryn

Dos equipos bahienses salen a escena este domingo en la zona Sur del Federal A. Olimpo busca sumar en la casa de Germinal mientras Villa Mitre, con la irregularidad como marca, intentará quedarse con los tres puntos ante Brown en el José María Minella.

Este domingo el Federal A vuelve a tener acción para los representantes bahienses. Olimpo visitará a Germinal de Rawson en Chubut, mientras que Villa Mitre será local ante Brown de Puerto Madryn en el estadio José María Minella.

El aurinegro llega al partido después de un empate sin goles ante Sansinena en el Carminatti. El equipo de Juan Pablo Vojvoda necesita imperiosamente sumar de a tres para no quedar relegado en la tabla. Con 8 puntos en 7 fechas, Olimpo ocupa la sexta posición de la zona Sur y sabe que cada punto vale oro en un torneo tan corto y competitivo.

"Acá se juega distinto", repiten en el plantel cada vez que se habla del Federal A. Los números no engañan: el equipo bahiense ganó solo uno de sus últimos cuatro partidos y la irregularidad empieza a preocupar. El DT Vojvoda tendrá que resolver varias dudas en el mediocampo, donde la recuperación de pelota sigue siendo un problema.

Por su parte, Villa Mitre viene de caer 2-1 ante Ciudad de Bolívar en condición de visitante. El tricolor acumula 9 puntos y se ubica en el quinto lugar, pero los hinchas del barrio de Villa Mitre ya empiezan a pedir mayor consistencia. El equipo dirigido por Marcelo Gómez mostró chispazos de buen fútbol pero le cuesta cerrar los partidos.

En casa, Villa Mitre suele ser más sólido. El Minella se vuelve un fortín cuando la hinchada acompaña, y este domingo no será la excepción. Brown de Puerto Madryn, rival de turno, llega con 10 puntos y busca meterse en el lote de arriba. El partido promete ser intenso, con dos equipos que priorizan el juego colectivo por sobre las figuras individuales.

Esto no lo ve nadie fuera de Bahía, pero para los que seguimos la Liga del Sur y el Federal A, estos duelos son los que definen el carácter de un equipo. Tanto Olimpo como Villa Mitre tienen historia y jerarquía para pelear los primeros puestos, pero necesitan mostrarlo con resultados concretos.

La jornada del domingo arrancará a las 15 horas con el partido de Villa Mitre ante Brown. Más tarde, a las 17, Olimpo buscará traerse puntos de Rawson. Dos partidos, dos bahienses con la misma necesidad: volver a ganar para ilusionarse con los play-offs.

Hay que bancar al club de barrio y al grande de la ciudad por igual. Ambos representan a Bahía Blanca en el Federal A y merecen el mismo respeto y la misma exigencia. La fecha 8 del torneo promete emociones y, como siempre, los números serán los que hablen al final del día.