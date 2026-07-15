Octavos de final del Apertura: cruces confirmados y fechas clave

Este fin de semana arranca la fase eliminatoria del torneo Apertura de la Liga del Sur. Se definen los cruces y las fechas de los partidos de ida y vuelta que buscarán a los clasificados a cuartos.

Los octavos de final del torneo Apertura de la Liga del Sur ya tienen cruces y calendario definido. A partir de este fin de semana, ocho series a doble partido definirán qué equipos avanzan a cuartos de final en el principal certamen de la región.

El sorteo realizado por el Consejo Directivo determinó los enfrentamientos que, en la mayoría de los casos, cruzan a punteros de sus zonas contra equipos que llegaron desde el repechaje o con mejor performance de la fase regular. Todos los duelos se jugarán con ventaja de localía para el equipo mejor posicionado en la tabla general.

Los cruces de octavos

Villa Mitre vs. Bella Vista : el equipo de calle 11 parte como amplio favorito. La ida se jugará el sábado en el José María Minella de Bella Vista; la vuelta, el miércoles 19 en el estadio de Villa Mitre.

Olimpo vs. Deportivo Norte : otro cruce de jerarquía. Los albinegros recibirán en la ida el domingo en el Carminatti; la revancha será el jueves 20 en la cancha de Deportivo Norte.

Racing vs. Liniers : clásico bahiense que llega a instancia definitoria. El primer partido será el domingo en el Oscar C. Smith de Racing; la vuelta el miércoles 19 en el Estadio Roberto Carminatti.

Independiente vs. Bahiense del Norte : los de Villa Rosas buscarán dar la sorpresa. Ida el sábado en cancha de Independiente; vuelta el jueves 20 en el predio de Bahiense.

Argentino vs. Juventud Unida : duelo entre dos equipos del interior del sudoeste. La ida se disputará el domingo en Monte Hermoso; la revancha el miércoles en Bahía Blanca. Pacífico de Bahía Blanca busca ser protagonista del Promocional frente a CanoCoronel Suárez vivió una fiesta inolvidable con el Zonal de Cadetes de BásquetAsí quedaron las posiciones tras la primera fecha en la Liga del Sur

Los Andes vs. San Antonio : el equipo de Pigüé recibe en la ida el sábado; la vuelta se jugará el jueves en el estadio de San Antonio, Coronel Suárez.

Tiro Federal de Bahía Blanca vs. Sporting : cruce de equipos con historia. Ida el domingo en Tiro Federal; vuelta el miércoles en cancha de Sporting.

Everton vs. Comercial: el último cruce definido. El primer partido será el sábado en Punta Alta; la revancha el jueves 20 en el estadio de Comercial.

Formato y calendario

Cada serie se definirá por puntos, diferencia de gol y, en caso de igualdad, por penales. No hay ventaja deportiva en la fase eliminatoria más allá de definir el local del segundo partido. Las fechas de vuelta están programadas entre el 19 y el 20 de noviembre, según la disponibilidad de cada estadio.

Desde la Liga del Sur confirmaron que todos los partidos contarán con árbitros designados por la Federación Bonaerense y que se extremarán las medidas de seguridad en los clásicos. Los ganadores de estas series se cruzarán en cuartos de final a partir de la última semana de noviembre.

Los números no cierran solos: Villa Mitre y Olimpo parten como principales candidatos al título del Apertura, pero en esta instancia cualquier tropiezo puede dejar afuera a los grandes. Atrás de cada clasificación hay 180 minutos que hay que jugar con la presión del sudoeste bonaerense, donde el fútbol amateur sigue moviendo pasiones y economías locales.