Dolor en el fútbol del sudoeste por la muerte de René Otto Scavarda

El histórico dirigente y ex presidente de Villa Mitre falleció a los 88 años. Su paso por el club y por la Liga del Sur dejó una huella imborrable en el deporte regional.

El fútbol de Bahía Blanca y la región amaneció con una noticia triste este miércoles. René Otto Scavarda, uno de los nombres más respetados del deporte amateur local, falleció a los 88 años dejando un vacío enorme en la comunidad deportiva del sudoeste bonaerense.

Nacido y criado en Villa Mitre, Scavarda dedicó gran parte de su vida al club de sus amores. Fue presidente en diferentes períodos, impulsó la formación de juveniles y se destacó por su defensa acérrima del fútbol de barrio frente a las lógicas más comerciales. Los que lo conocieron coinciden en que “era un tipo de otra época”: riguroso, apasionado y siempre dispuesto a bancar al club cuando las cosas se ponían feas.

Su paso por la Liga del Sur también fue clave. Integró la comisión directiva durante varios años y fue uno de los impulsores de los torneos de divisiones inferiores que hoy siguen dando jugadores a las categorías superiores. “Acá se juega distinto”, repetía cada vez que alguien de afuera minimizaba el nivel de la Liga. Los números no engañan: durante su gestión creció la cantidad de equipos participantes y se profesionalizó la organización de los campeonatos.

Desde el club Villa Mitre expresaron su dolor a través de un comunicado breve pero sentido. “Hoy despedimos a un grande. René fue parte fundamental de nuestra historia y de la identidad de todo el barrio. Sus valores van a seguir vivos en cada pibe que salga a picar la pelota en el patio del club”, señalaron.

La Liga del Sur también se sumó al lamento. “Perdemos un referente del fútbol regional. Scavarda representaba lo mejor del deporte amateur: compromiso, honestidad y pasión por la camiseta”, indicaron desde la entidad que nuclea a los clubes del sur bonaerense.

En los últimos años, a pesar de su avanzada edad, René seguía yendo al estadio cada vez que podía. Lo veían en la platea de Villa Mitre, siempre con el mismo saco azul y el programa de la fecha en la mano, analizando cada jugada como si todavía estuviera al frente de la comisión. “Esto no lo ve nadie fuera de Bahía”, solía decir con esa mezcla de orgullo y bronca que tienen los que bancan al club de barrio.

Su legado trasciende los cargos y los títulos. Scavarda formó parte de esa generación de dirigentes que entendían el fútbol como herramienta social. Bajo su impulso, Villa Mitre no solo ganó campeonatos: construyó comunidad. Muchos de los jugadores que hoy brillan en la Liga Nacional o en el ascenso argentino pasaron por las inferiores que él cuidó con tanto celo.

El velatorio se realizará en las instalaciones del club este jueves por la tarde. Se espera que asistan dirigentes, jugadores y hinchas de diferentes equipos de la Liga del Sur, porque más allá de las rivalidades de la cancha, René Otto Scavarda era de esos nombres que trascienden las camisetas.

En un fútbol cada vez más globalizado y lejano de sus raíces, la partida de Scavarda duele especialmente en Bahía Blanca. Porque acá todavía se valora al dirigente que se queda hasta la madrugada arreglando el vestuario, al que va a ver los partidos de la Cuarta y a la Reserva, al que defiende la identidad del club de barrio por encima de todo. Y René fue todo eso y mucho más.

El básquet y el fútbol de la región pierden un referente. Pero sus enseñanzas, su forma de entender el deporte y su amor por Villa Mitre van a seguir vivos cada fin de semana cuando la pelota empiece a rodar en las canchas del sudoeste bonaerense.