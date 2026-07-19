La fase regular de inferiores de la LRF entró en su segunda mitad antes del receso

Con la mitad de los equipos ya clasificados a playoffs en varias categorías, la Liga Regional de Fútbol de Tornquist completó la primera rueda de la fase regular. El receso de invierno llega con definiciones pendientes en el sudoeste bonaerense.

La Liga Regional de Fútbol (LRF) de Tornquist completó la primera mitad de la fase regular de sus divisiones inferiores. Con varias categorías ya definiendo a los clasificados a playoffs, el torneo ingresó en su segunda rueda antes del receso de invierno.

Según el fixture oficial, la mayoría de las divisiones disputaron la fecha 11 o 12 según la cantidad de equipos por categoría. En Sub 17 y Sub 15, por ejemplo, varios equipos ya aseguraron su lugar en la instancia eliminatoria, mientras que en Sub 13 y Sub 11 la pelea por los primeros puestos se mantiene abierta.

Desde la organización destacaron el nivel de competitividad mostrado hasta el momento. "Los números no mienten: el promedio de goles por partido se mantiene estable y la paridad es mayor que en ediciones anteriores", señaló un dirigente consultado por Noticias Tornquist.

El receso invernal comenzará una vez completada la fecha en curso y se extenderá por aproximadamente un mes. Durante ese período, los clubes aprovecharán para recuperar jugadores lesionados y ajustar planteles de cara a la segunda mitad del año, donde además de la fase regular se definirá el campeón de cada división.

En el plano local, los representantes de Tornquist y partidos vecinos como Coronel Suárez y Bahía Blanca mantienen un rendimiento parejo. El clásico entre equipos de la zona generó buena convocatoria en las canchas y sirvió para medir fuerzas de cara a los cruces decisivos.

La LRF, que nuclea a clubes del sudoeste bonaerense, continúa siendo uno de los torneos formativos más importantes de la región. Su estructura permite que cientos de chicos y adolescentes de pueblos del interior tengan competencia regular y la posibilidad de mostrarse ante ojeadores de clubes de mayor categoría.

Una vez finalizado el receso, la competencia retomará con la segunda rueda de la fase regular. Allí se definirán los cruces de playoffs y los equipos que pelearán por el ascenso o por mantener la categoría según el reglamento vigente.

Los dirigentes ya anticiparon que se mantendrán los protocolos de seguridad y los controles de edad, aspectos que han sido centrales para el desarrollo normal del certamen en los últimos años. La expectativa es que la segunda mitad del torneo mantenga el nivel mostrado hasta el momento.