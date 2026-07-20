Índice de Ciudades 2026: Bahía Blanca supera a Córdoba, Mendoza y CABA

El ranking que mide calidad de vida, desarrollo económico y sustentabilidad ubica a Bahía Blanca por encima de grandes capitales. Los números y las razones locales que explican el salto.

Bahía Blanca se ubica en el puesto 12 del Índice de Ciudades 2026, por encima de Córdoba (15), Mendoza (18) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20). El informe, elaborado por NewsDigitales con datos de organismos oficiales y encuestas locales, evalúa 25 indicadores que van desde empleo y conectividad hasta medio ambiente y costo de vida.

Los números no engañan. Mientras la media nacional de ciudades grandes muestra estancamiento en infraestructura, Bahía Blanca creció 8 puntos en el indicador de “desarrollo portuario y logístico” y 12 puntos en “calidad educativa superior”. La UNS y el polo petroquímico explican gran parte de ese impulso.

"Acá se juega distinto", dice el ingeniero naval Juan Carlos López, que volvió a la ciudad después de 15 años en Buenos Aires. "El costo de un departamento en el centro de Bahía es menos de la mitad que en Palermo y tenés el mar a 20 minutos". El dato se repite en las encuestas: el 68 % de los encuestados en Bahía valora positivamente el equilibrio entre oportunidades laborales y calidad de vida.

El puerto sigue siendo el motor. En 2025 movió un 14 % más de contenedores que el año anterior y el anuncio de la ampliación del muelle de ultramar ya genera expectativa en el sector. A eso se suma el avance del hidrógeno verde y los proyectos de energía eólica que posicionan a la ciudad como hub energético del sur bonaerense.

En el rubro educación, la Universidad Nacional del Sur mantiene su prestigio y este año volvió a aumentar la matrícula de carreras vinculadas a la industria y las ciencias del mar. El porcentaje de jóvenes que terminan el secundario también está 7 puntos por encima del promedio de las ciudades del ranking.

Desde la región miran con atención. En Tres Arroyos y Coronel Suárez ya se habla de “el efecto Bahía”: intendentes consultan cómo replicar la articulación entre municipio, universidad y sector privado que permitió este salto en el índice.

Claro que no todo es color de rosa. El informe también marca falencias en movilidad urbana y en la recuperación de espacios verdes del centro. El municipio ya anunció un plan de ciclovías y la reconversión de la zona del ex ferrocarril que podría mejorar esos números de cara al 2027.

Para los que vivimos acá, este puesto no es una sorpresa. Es el resultado de años de bancar al club de barrio, a la universidad pública y a un puerto que nunca dejó de crecer. Bahía Blanca no compite por ser la más grande, compite por ser la más viable. Y los números del Índice de Ciudades 2026 lo están validando.

El próximo desafío será sostenerlo. Con el campo triguero presionado por la sequía y la incertidumbre nacional, la ciudad deberá seguir apostando a su matriz productiva diversificada. Pero por ahora, el podio regional es bahiense. Y esto no lo ve nadie fuera de Bahía.