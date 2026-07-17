Franco Colapinto inicia su camino en el GP de Bélgica de Fórmula 1

El piloto argentino de Williams debuta este fin de semana en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Su performance en la primera práctica libre marca el arranque de una etapa clave en su incipiente carrera en la máxima categoría.

El joven piloto argentino Franco Colapinto dio el primer paso en su participación en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 al completar la primera práctica libre en el circuito de Spa-Francorchamps. El debutante de 21 años, oriundo de Pilar, completó 23 vueltas al trazado belga de 7.004 metros bajo condiciones climáticas variables, típicas de la región de las Ardenas.

Colapinto, que reemplaza a Logan Sargeant en Williams desde el GP de Italia en Monza, acumula ya varias carreras de experiencia. Sin embargo, Spa representa un desafío particular por su longitud, elevación y la exigencia que impone tanto al piloto como al monoplaza. El equipo británico busca sumar datos valiosos de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Desde Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, donde el automovilismo siempre encontró seguidores entusiastas, la irrupción de Colapinto en la máxima categoría genera expectativa. Aunque el piloto no tiene raíces directas en la sexta sección electoral, su presencia en la parrilla representa un hito para el deporte motor argentino y atrae la atención de aficionados locales que siguen la Fórmula 1 a través de las transmisiones.

En la primera sesión libre, el argentino marcó tiempos que lo ubicaron en la parte media de la tabla. Más allá de la posición, los ingenieros de Williams priorizaron la recolección de información sobre el comportamiento del FW46 en las curvas rápidas de Eau Rouge y Raidillon, sectores icónicos del circuito belga. Las condiciones de pista húmeda en algunos tramos obligaron a los equipos a alternar entre neumáticos intermedios y slicks.

"Pone primera" fue la expresión que utilizaron varios medios para describir el arranque de Colapinto en Bélgica. El juvenil piloto buscará mejorar su rendimiento en las prácticas restantes y, especialmente, en la qualy del sábado, donde cada milésima cuenta en un trazado que premia la precisión y el coraje.

La escudería Williams atraviesa una temporada de transición. La llegada de Colapinto responde a la necesidad de evaluar pilotos jóvenes con proyección, en un contexto donde el equipo busca recuperar competitividad. El argentino, formado en las categorías formativas europeas y con paso por la Fórmula 2, encarna esa apuesta.

Desde el punto de vista institucional, la Fórmula 1 mantiene un estricto reglamento para los debutantes. Colapinto debió cumplir con los requisitos de la FIA en materia de experiencia previa y licencias, lo que le permitió acceder al asiento titular. Su desempeño será seguido no solo por el equipo sino también por observadores del paddock que evalúan su potencial a largo plazo.

El GP de Bélgica suele dejar margen para sorpresas meteorológicas. La previsión para el fin de semana indica posibilidad de lluvia, factor que podría nivelar performances y dar oportunidad a pilotos que, como Colapinto, demuestren rapidez en condiciones mixtas. El sudoeste bonaerense, acostumbrado a los cambios bruscos de clima en la región, sabe apreciar esa variable.

Más allá de la lectura coyuntural de esta primera práctica, lo que se definirá en las próximas horas es si el argentino logra consolidar un buen fin de semana en un circuito que ha sido testigo de hazañas y tragedias a lo largo de la historia de la categoría. La sexta sección no vota en bloque, pero sí sigue con atención los logros deportivos de los argentinos en el exterior.