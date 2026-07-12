El seleccionado femenino de la Liga del Sur volvió a casa con otra victoria

El equipo que representa a los clubes del sudoeste bonaerense se impuso en la fase regional y regresa con el triunfo bajo el brazo. Bahía Blanca y la región vuelven a demostrar que en el básquet femenino también se juega de verdad.

El seleccionado femenino de la Liga del Sur regresó este fin de semana a Bahía Blanca con una nueva victoria en el bolsillo. El equipo que nuclea a las mejores jugadoras de los clubes de la región se impuso en la instancia clasificatoria y confirmó que el básquet femenino del sudoeste bonaerense sigue creciendo a paso firme.

El triunfo se consumó en la noche del domingo ante un rival del norte provincial. Las dirigidas por el cuerpo técnico local dominaron el juego interior y mostraron una defensa que no les permitió reaccionar. El marcador final reflejó una diferencia de 12 puntos, pero lo más importante fueron los números colectivos: 58% de efectividad en tiros de dos puntos y 18 recuperos.

"Esto no lo ve nadie fuera de Bahía, pero acá se juega distinto", soltó una de las jugadoras al bajar del micro en la terminal. Y tiene razón. El seleccionado no solo representa a la Liga del Sur, sino que lleva adelante el esfuerzo de decenas de clubes de barrio y de pueblos del interior que año tras año bancan el femenino con uñas y dientes.

Desde Villa Mitre hasta los equipos de Coronel Suárez y Tres Arroyos, las chicas que integran el plantel vienen de foguearse en la Liga local y en los torneos del interior. Varias de ellas ya superan los 15 puntos de promedio por partido en sus clubes y eso se notó en la cancha. El pivote bahiense que jugó en las inferiores de Estudiantes fue la figura con 14 rebotes y 11 puntos.

La victoria tiene sabor especial porque llega en un año donde el básquet femenino regional pelea por mayor visibilidad. Mientras la prensa nacional mira solo lo que pasa en Capital Federal, en el sudoeste bonaerense se sigue formando jugadoras que después saltan a ligas nacionales y hasta al exterior.

El técnico, que pidió mantener bajo perfil, se limitó a destacar el compromiso del grupo: "Estas chicas entrenan entre semana después de laburar o estudiar, viajan los fines de semana y encima vienen a dejar todo por la camiseta de la Liga. Hay que bancarlas".

Ahora el seleccionado se prepara para la siguiente fase, que se disputará en dos semanas. Mientras tanto, las jugadoras vuelven a sus clubes de origen para seguir sumando minutos en la Liga del Sur, que este año presenta un nivel muy parejo en la rama femenina.

Desde la redacción de La Sexta Sección celebramos estos triunfos porque sabemos que el deporte amateur regional tiene tanto mérito como cualquier final de Primera. Los números no engañan: la Liga del Sur sigue picando en punta en el básquet del interior bonaerense, tanto en varones como en damas.

Hay que seguir de cerca a estas pibas. Porque cuando se habla de la capital nacional del básquet, no se habla solo de historia y de varones. Acá también se juega al básquet femenino, y se juega bien.