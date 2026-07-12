Operativo de seguridad y limpieza en el masivo festejo de Bahía Blanca

Un amplio despliegue de efectivos y personal municipal garantizó el orden y la higiene durante la celebración que reunió a miles de bahienses. El dispositivo combinó prevención y tareas de limpieza inmediata.

Un amplio operativo de seguridad y limpieza se desplegó este fin de semana en Bahía Blanca con motivo de un festejo masivo que convocó a miles de vecinos en el centro de la ciudad.

Según fuentes municipales, el dispositivo incluyó más de 200 efectivos entre personal policial, inspectores de tránsito y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo fue claro: prevenir incidentes y mantener el orden público sin alterar el espíritu festivo de la jornada.

"Acá en Bahía sabemos que cuando hay mucha gente junta hay que estar presentes desde temprano", señaló un vecino que participó del evento y que charló con este corresponsal mientras barrían los alrededores de la plaza principal. Las tareas de limpieza comenzaron incluso antes de que finalizara el acto, con cuadrillas de cooperativistas y camiones del servicio urbano recorriendo las calles aledañas.

El operativo de seguridad se focalizó en los accesos principales, la zona de escenarios y los puntos de concentración espontánea. Hubo controles de alcoholemia preventivos y un esquema de patrullaje mixto entre Policía Bonaerense y Guardia Urbana que permitió una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Desde el Municipio destacaron que la coordinación entre las distintas áreas evitó los problemas que se habían registrado en ediciones anteriores. "Esta vez llegamos con todo preparado", afirmaron en off the record desde la Secretaría de Gobierno.

La limpieza no fue menor: al término del festejo ya se habían retirado varias toneladas de residuos. El trabajo combinado de barrido manual y mecánico dejó el sector en condiciones para el día siguiente, algo que los comerciantes de la zona valoraron especialmente.

"Nosotros abrimos temprano y lo que menos queremos es encontrar todo sucio. Esta vez se notó el cambio", contó la dueña de un kiosco sobre la calle Almafuerte.

El balance oficial habla de un evento sin incidentes graves y con una respuesta rápida en materia de higiene urbana. Para muchos bahienses, este tipo de operativos combinados se están convirtiendo en la nueva norma cada vez que la ciudad organiza o recibe festejos de gran convocatoria.

Desde la intendencia señalaron que el aprendizaje de los últimos años permitió afinar el dispositivo y que seguirán ajustando detalles para las próximas celebraciones. Mientras tanto, la ciudad volvió a su ritmo habitual, con las calles limpias y la tranquilidad que caracteriza a Bahía Blanca después de una gran jornada popular.