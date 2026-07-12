Guillermo Brown visita Villa Mitre con la obligación de sumar de a tres

El equipo de Puerto Madryn llega al José María Minella con la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse en la tabla del Federal A. Villa Mitre, en casa, buscará cortar la racha visitante y seguir sumando en la zona.

Esta tarde, desde las 15, el José María Minella será testigo de un duelo clave por la zona Sur del Federal A. Guillermo Brown de Puerto Madryn visita a Villa Mitre con la obligación de volver a Bahía Blanca con los tres puntos en el bolsillo.

La “Náufraga” acumula una serie de resultados que la han dejado en una posición incómoda en la tabla de posiciones. Para el equipo dirigido por Marcelo Broggi, cada partido se convierte en una final. Los madrynenses necesitan imperiosamente ganar para no alejarse de los puestos de clasificación y evitar entrar en zona de preocupación.

Desde la comunidad de Puerto Madryn se sigue con atención este partido. “La obligación de ganar es clara, pero sabemos que Villa Mitre es duro de local”, comentaba un hincha que viajó para acompañar al equipo en las horas previas al encuentro.

Villa Mitre, por su parte, llega con la tranquilidad de estar cumpliendo una buena campaña en casa. El “Tricolor” bahiense ha mostrado solidez como local y buscará aprovechar el envión de su gente para quedarse con los puntos. El técnico Fernando Ludueña tendrá que decidir si mantiene el esquema que le dio resultados en las últimas fechas o si introduce variantes para contrarrestar el poderío ofensivo de Brown.

El historial entre ambos equipos en Bahía Blanca favorece levemente a los locales, pero los últimos enfrentamientos han sido muy cerrados. En la previa, se habla de un partido trabado donde los detalles y la eficacia en las áreas serán determinantes.

Desde la cancha de Villa Mitre, la expectativa es alta. La hinchada tricolor ya se acerca al Minella, que seguramente lucirá una buena entrada para un partido de estas características. Para los vecinos de Ingeniero White y los alrededores, el fútbol regional sigue siendo uno de los grandes puntos de encuentro de la comunidad.

En el aspecto deportivo, Guillermo Brown sabe que no puede fallar. Una derrota lo dejaría muy complicado de cara a las fechas restantes. Villa Mitre, en cambio, sueña con una victoria que le permita soñar con pelear más arriba en la tabla y consolidarse como uno de los animadores de la zona.

El árbitro designado para el encuentro será de la zona de Mar del Plata, y el partido se podrá seguir por las transmisiones habituales de la Liga del Sur y las redes de ambos clubes. La pelota comenzará a rodar a las 15 en lo que promete ser una tarde intensa de fútbol regional.

Más allá del resultado, lo que queda claro es que ambos equipos representan a dos ciudades que viven el fútbol con pasión. Guillermo Brown lleva la bandera de Puerto Madryn y Villa Mitre la de Bahía Blanca. Y en el sudoeste bonaerense, estos cruces siempre dejan algo más que tres puntos: dejan historias, rivalidades y la sensación de que el fútbol sigue siendo el gran aglutinante de nuestras comunidades.