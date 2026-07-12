Comercial y Tiro Federal disputan la final del playoff de la B

Los dos equipos bahienses se enfrentan en la definición de los playoffs de la Liga del Sur. El ganador ascenderá directamente a la Primera División.

Comercial y Tiro Federal ya están jugando la final del playoff de la categoría B de la Liga del Sur. El cruce definitorio comenzó este fin de semana y el ganador obtendrá el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol regional.

Según lo establecido en el formato de la competencia, se trata de una serie que se extenderá hasta que uno de los dos equipos consiga la ventaja definitiva. Ambos llegan a esta instancia después de una campaña sólida en la fase regular y de haber superado a sus respectivos rivales en las rondas previas.

El primer partido se disputó en el estadio de uno de los dos clubes, con la presencia de un buen marco de público local. Como ocurre en estas instancias, el duelo tuvo intensidad desde el comienzo, con ambos equipos buscando imponer su estilo: Comercial con su habitual solidez defensiva y Tiro Federal apostando al juego colectivo y la velocidad de sus delanteros.

Desde la dirigencia de ambos clubes se manifestó satisfacción por haber llegado a esta final. Para Comercial representa la chance de volver rápidamente a Primera tras un descenso reciente, mientras que para Tiro Federal significa consolidar el crecimiento de las últimas temporadas y dar un salto de calidad en la estructura deportiva.

La Liga del Sur, que nuclea a los equipos del sudoeste bonaerense, otorga a esta final una relevancia especial. El ascenso no solo implica un cambio de categoría, sino también la posibilidad de enfrentar a los clubes más tradicionales de la zona en la próxima temporada.

Hasta el momento no se han registrado incidentes fuera de lo deportivo y las autoridades de la liga destacaron el comportamiento de las parcialidades. Se espera que para los siguientes encuentros se mantenga el mismo nivel de organización y seguridad en las tribunas.

El desarrollo de la serie continuará en los próximos días con el segundo partido, probablemente en el estadio del otro finalista. Dependiendo de los resultados, podría definirse en uno, dos o tres encuentros más. La fiscalía de la liga ya confirmó que no habrá postergaciones salvo por razones de fuerza mayor.

Desde el vamos, ambos equipos saben que cada minuto cuenta. Los planteles trabajaron durante la semana en detalles tácticos y físicos para llegar en las mejores condiciones posibles. Los entrenadores coincidieron en que será una final pareja y que los pequeños detalles, como la eficacia en las áreas o la concentración durante los noventa minutos, terminarán definiendo al campeón.

La hinchada de ambos clubes ya se prepara para acompañar a sus equipos. En Bahía Blanca y la región, este tipo de definiciones locales siempre generan expectativa y movilizan a los seguidores del fútbol amateur y semi amateur.

La Nueva Provincia seguirá de cerca el desarrollo de esta final y brindará los detalles de cada partido, incluyendo formaciones, goles y análisis post partido. El objetivo es acompañar a los protagonistas de esta definición sin perder de vista que se trata de un hecho deportivo que involucra a dos instituciones con historia en el fútbol del sudoeste bonaerense.