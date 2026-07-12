LRF: Se completó parcialmente la 14ª fecha de inferiores

La Liga Regional de Fútbol de Tornquist avanzó de manera parcial en la decimocuarta jornada de las divisiones formativas. Varios partidos se disputaron este fin de semana en el sudoeste bonaerense.

La decimocuarta fecha de las divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol (LRF) de Tornquist se completó de forma parcial durante el fin de semana, con varios encuentros disputados en las canchas del sudoeste bonaerense.

Según el informe oficial difundido por la liga, no todos los partidos programados pudieron jugarse debido a cuestiones organizativas y climáticas que afectaron algunas localidades del interior. En las categorías más chicas (2015 y 2016) se registraron la mayoría de los resultados, mientras que en 2007 y 2008 varios cotejos quedaron pendientes.

En Tornquist capital, el Club Atlético Tornquist recibió a Sansinena de Pigüé en dos divisiones. La 2014 terminó con triunfo local por 2-1, en un partido intenso donde los locales dominaron el segundo tiempo. En la 2013, el elenco de Pigüé se impuso 3-0 con goles de media distancia que dejaron sin respuesta a la defensa tornquistense.

En Coronel Pringles, el Deportivo San Martín sumó puntos importantes. Su equipo 2016 venció 4-2 a Independiente de Tornquist, mostrando un buen manejo de pelota parada. El 2015, en cambio, igualó 1-1 en un duelo equilibrado que se definió recién en los minutos finales.

Desde Punta Alta llegaron noticias de la cancha de Villa Mitre. El “Tricolor” enfrentó a Racing de Tornquist y se llevó la victoria en la categoría 2012 por 2-0. El local dominó el mediocampo y aprovechó dos contragolpes limpios. En la 2011, el partido terminó sin goles, en un trámite trabado que reflejó el nivel parejo de ambos planteles.

La LRF informó que los partidos postergados de las categorías 2009, 2008 y 2007 se reprogramarán para la próxima semana, buscando no acumular fechas pendientes antes del receso de mitad de año. “Los números no cierran solos cuando el clima y la organización no acompañan”, señaló un delegado consultado.

Desde la comisión de la liga destacaron el esfuerzo de los clubes del interior para mantener la actividad formativa. En el sudoeste bonaerense, el fútbol de inferiores no solo forma jugadores: es un espacio de contención y socialización para cientos de pibes que encuentran en la pelota una salida saludable los fines de semana.

La tabla de posiciones general de las divisiones inferiores se actualizará una vez que se completen los partidos pendientes. Por ahora, Sansinena de Pigüé y el local Tornquist aparecen como los más regulares en la mayoría de las categorías.

La próxima jornada ya tiene fecha tentativa para el domingo 16, siempre que las condiciones climáticas y logísticas lo permitan. El fútbol del sudoeste bonaerense sigue su curso, con la misma rigurosidad que se exige en Primera pero con la pasión intacta de quien recién empieza.