Cómo las colonias alemanas del Volga transformaron la chacra en Coronel Suárez

Un recorrido por la herencia productiva de los descendientes de colonos alemanes del Volga que llegaron al sudoeste bonaerense, su impacto en el suelo triguero y las prácticas que aún definen la agricultura familiar de la zona.

Cuando uno recorre los caminos de tierra que salen de Coronel Suárez hacia el sur, el paisaje habla por sí solo: lotes largos, alambrados rectos y una sucesión de galpones de chapa que parecen haber estado ahí desde siempre. Pero esa geometría prolija no es casual. Es el resultado directo del trabajo de las colonias alemanas del Volga que se asentaron en estas tierras a fines del siglo XIX.

Los primeros contingentes llegaron entre 1878 y 1880, huyendo de las políticas rusificadoras del zar. Eran familias enteras que ya habían pasado por dos migraciones: del Hesse alemán al Volga ruso y de ahí a la Argentina. Traían en la cabeza un conocimiento preciso de cómo trabajar la tierra en condiciones duras: rotaciones estrictas, ahorro de semilla y una relación casi religiosa con el agua.

En el sudoeste bonaerense encontraron un suelo distinto al que conocían, pero con algo en común: la necesidad de esperar la lluvia. Los primeros lotes que se sembraron en lo que hoy es el partido de Coronel Suárez fueron abiertos a mano y con arados de reja. La sequía de 1883 casi los borra del mapa, pero esa misma catástrofe les enseñó algo que todavía repetimos: acá el clima manda y hay que respetarlo, no pelearlo.

La herencia en la rotación y el rastrojo

Lo que más sorprende cuando uno conversa con productores descendientes de esas familias es la continuidad de ciertas prácticas. Muchos todavía hacen rotaciones que incluyen trigo, cebada, avena y pasturas. No es que sigan un manual del siglo XIX, sino que el suelo les sigue diciendo lo mismo: si sacás demasiado sin devolver, tarde o temprano te cobra.

El rastrojo de trigo que se deja en superficie no es una moda de siembra directa llegada de Estados Unidos. Para muchos de estos productores es la versión moderna de lo que sus abuelos llamaban “dejar la cobertura”. En las chacras más chicas del sur de Coronel Suárez se sigue viendo esa mezcla de tradición y adaptación: el abuelo que no confiaba en el barbecho químico y el nieto que ajusta la dosis de glifosato según la humedad de suelo medida con un tensiómetro casero.

El rol de la mujer en la transmisión del saber

Un aspecto poco contado de estas colonias es el peso que tuvieron las mujeres en la transmisión del conocimiento agronómico. Mientras los hombres estaban en el lote o con la hacienda, ellas manejaban la huerta familiar, seleccionaban las semillas de los mejores espigas y llevaban los registros de lluvia en cuadernos que hoy son verdaderas crónicas climáticas de la zona. Muchas de esas libretas todavía se conservan en las cocinas de las chacras de La Verde o Santa Trinidad.

Esa observación paciente del cielo y del suelo generó una cultura de datos propia. Antes de que existieran las estaciones meteorológicas automáticas, las familias alemanas del Volga ya sabían que si en octubre caían menos de 45 milímetros, la campaña de trigo iba a ser complicada. Eso lo dice el suelo, no el pronóstico.

Ganadería y policultivo: la chacra completa

A diferencia de lo que ocurrió en otras regiones donde el trigo desplazó completamente a la hacienda, en Coronel Suárez las colonias mantuvieron una integración entre ambos. Todavía hoy es común ver vacas Aberdeen Angus pastoreando sobre rastrojo de cebada o lotes de avena que luego se siembran con soja de segunda. Esa diversificación no responde a un plan de marketing rural, responde a la necesidad histórica de no poner todos los huevos en una sola canasta cuando la lluvia decide faltar.

La mortandad de hacienda durante el invierno de 1912 marcó otro aprendizaje. Desde entonces, muchas familias guardan una reserva de heno de alfalfa que se cosecha en los bajos cercanos al arroyo Sauce Grande. Esa práctica sigue vigente en varias chacras medianas del distrito.

El desafío actual de la sucesión

Hoy el mayor desafío no es la sequía ni el precio del trigo. Es la sucesión. Muchas de las chacras originales están siendo trabajadas por la tercera o cuarta generación, pero los jóvenes miran los números y dudan. El pool de siembra ofrece renta fija y cero dolores de cabeza; la chacra familiar exige estar pendiente del clima, del precio de los insumos y de la salud del suelo.

Sin embargo, en los últimos años se observa un fenómeno interesante: algunos nietos de colonos que se fueron a estudiar agronomía a Bahía Blanca o a la UNS están volviendo. No para repetir exactamente lo que hacían sus abuelos, sino para aplicar esa misma mentalidad de largo plazo con herramientas nuevas: drones para detectar malezas, análisis de materia orgánica cada dos años y seguros climáticos que sus bisabuelos ni imaginaban.

Identidad que se mantiene en lo práctico

La herencia de las colonias alemanas del Volga en Coronel Suárez no se ve tanto en los apellidos o en las fiestas tradicionales (aunque esas también existen). Se ve en la forma de mirar el lote: primero la humedad de suelo, después el precio. Primero la campaña completa, después el resultado de un año. Esa forma de pensar es lo que permitió que estas familias sigan siendo propietarias de la tierra que trabajan, mientras en otras zonas el arrendamiento se comió a la propiedad.

No se trata de romantizar la vida de chacra. Se trata de reconocer que ciertas prácticas que hoy suenan a “buenas prácticas agronómicas” ya estaban presentes en las colonias del Volga mucho antes de que existiera el concepto. La diferencia es que ellos no las escribían en manuales; las escribían en el suelo y en la memoria colectiva.

El que no pisó el campo que no opine sobre por qué estas chacras siguen siendo el corazón productivo del sudoeste bonaerense. Acá se mide en milímetros caídos y en kilos de trigo por hectárea, no en discursos. Y eso, al final, es la verdadera herencia que dejaron aquellos colonos llegados del Volga.