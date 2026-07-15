Obras de ABSA: cuándo y dónde se cortará el agua en Bahía Blanca

La empresa Aguas Bonaerenses informó que este miércoles y jueves realizará tareas en la red que provocarán baja presión o corte de suministro en barrios del norte y centro de la ciudad. Se recomienda reservar agua.

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) anunció que este miércoles 8 y jueves 9 de enero llevará adelante obras de mantenimiento y reparación en la red de agua potable de Bahía Blanca que afectarán el suministro en varios barrios.

Según el comunicado oficial, los trabajos se concentrarán principalmente en la zona norte y centro de la ciudad. Los barrios más afectados serán Villa Mitre, Villa Bordeau, Villa Serena, Palihue, Don Bosco, Parque de la Ciudad, El Maitén, Villa Rosario, Santa Catalina, Villa Delfina y parte de Villa Harding Green.

Los cortes o baja presión se registrarán en dos tramos principales. El primero comenzará este miércoles a las 8 y se extenderá hasta las 20, con posibilidad de afectación hasta la madrugada del jueves. El segundo se iniciará el jueves a la misma hora y se prevé que finalice en el mismo horario.

Desde ABSA indicaron que las tareas forman parte del plan de mejoras que la empresa viene ejecutando en la red de distribución. "Vamos a los números: se trata de la reparación de una válvula de gran porte y la colocación de un nuevo tramo de cañería en la intersección de las calles 11 de Abril y Guido", explicaron.

La vecina de Villa Mitre que habló con La Sexta Sección lo viene diciendo hace rato: el agua llega con baja presión desde hace varias semanas. "No alcanza con la gacetilla", resumió. En el expediente municipal figura que los reclamos por falta de presión en esa zona suman más de 40 en los últimos dos meses.

Desde la empresa recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas reservar agua para consumo, higiene y uso sanitario. Además, pidieron evitar el uso de lavadoras, lavavajillas y cualquier artefacto que demande gran volumen de agua durante las horas de corte.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio se irá restableciendo de manera paulatina y puede demorar varias horas en llegar con presión normal a los puntos más alejados de la red.

"Eso hay que chequearlo con el expediente", es la muletilla que repiten en la Muni cada vez que surge un reclamo de este tipo. En este caso, el expediente 4567/2024 del área de Servicios Públicos detalla que la inversión para esta intervención ronda los 4,8 millones de pesos.

ABSA informó que quienes necesiten agua potable durante las horas de corte pueden acercarse a los centros de distribución que la empresa habilitará en cada barrio o llamar al 0800-999-2272 para solicitar el servicio de camión cisterna.

El Municipio de Bahía Blanca, a través de la Secretaría de Infraestructura, acompaña las tareas y pidió paciencia a los vecinos. "Es una obra necesaria para evitar roturas mayores en el corto plazo", señalaron desde el área.

Se recomienda a los usuarios chequear el estado del servicio en la web oficial de ABSA o a través de su aplicación móvil una vez finalizados los trabajos. Cualquier consulta puntual puede realizarse al centro de atención al cliente de la empresa.