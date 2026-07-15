Envenenamiento de perros en Villa Italia: la cronología de las acciones del Municipio de Bahía Blanca

Vecinos del barrio Villa Italia denunciaron la aparición de carne envenenada que provocó la muerte de varios perros. El Municipio detalló los pasos que tomó desde la primera alerta hasta las últimas inspecciones y análisis.

El barrio Villa Italia de Bahía Blanca volvió a vivir días de preocupación y bronca después de que varios vecinos encontraran carne con veneno tirada en la vía pública. Los afectados reportaron la muerte de al menos media docena de perros en los últimos días, lo que generó un reclamo urgente al Municipio.

Según la información oficial, la primera denuncia llegó el lunes por la mañana a través del Centro de Atención al Vecino. Inmediatamente, personal de Zoonosis se dirigió al lugar para recolectar muestras de los restos de carne y de los animales fallecidos. Las muestras fueron enviadas al laboratorio del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia para determinar el tipo de sustancia tóxica utilizada.

El martes, inspectores municipales recorrieron las cuadras más afectadas entre las calles Paso y Sarmiento y entre Guido y Colón. Allí colocaron carteles de advertencia y repartieron folletos informativos entre los vecinos, pidiendo que no toquen ningún elemento sospechoso y que denuncien de inmediato cualquier avistamiento.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente confirmaron que se intensificaron los operativos de control en la zona, incluyendo la colocación de cámaras de monitoreo en puntos estratégicos. Además, se coordinó con la Policía Comunal para aumentar la presencia en el barrio durante las horas de mayor riesgo, generalmente al atardecer.

El miércoles se conocieron los primeros resultados preliminares del laboratorio: se detectó la presencia de un carbamato, un pesticida de uso agrícola que resulta letal para los perros en dosis muy bajas. Ante esto, el Municipio emitió un comunicado recordando que el envenenamiento de animales está penado por la ley 14.346 y que cualquier información sobre los responsables será investigada por la Justicia.

En paralelo, la Dirección de Zoonosis habilitó una línea directa para recibir denuncias las 24 horas y organizó una charla abierta con vecinos para el próximo viernes en el Centro Cultural del barrio. El objetivo es escuchar las preocupaciones y coordinar acciones preventivas junto con las asociaciones proteccionistas locales.

Hasta el momento no hay detenidos ni identificados como responsables, pero las autoridades municipales aseguraron que la investigación sigue abierta y que no se descarta ninguna hipótesis, incluso la de un accionar sistemático. Desde Villa Italia piden que el caso no quede en la nada y que se refuerce la protección de los animales comunitarios que viven en el barrio.

Los números no engañan: en los últimos tres años se registraron al menos cuatro episodios similares en diferentes barrios de Bahía Blanca. Esto no lo ve nadie fuera de la ciudad, pero acá se vive con bronca y con miedo cada vez que un perro aparece muerto en la vereda. Hay que bancar a los vecinos que cuidan a estos animales y exigir respuestas concretas.