Guía completa de carreras de la UNS: cómo elegir y qué esperar en Bahía Blanca

Recorrido actualizado por todas las carreras de la Universidad Nacional del Sur, con perfiles de egresados, salidas laborales reales del sudoeste bonaerense y consejos prácticos para decidir tu futuro sin salir de la región.

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes que vas a tomar. En Bahía Blanca, la UNS sigue siendo la principal opción para miles de pibes que no quieren irse a La Plata o Capital. Acá te armamos una guía actualizada, con datos frescos, perfiles de egresados y lo que realmente podés esperar una vez que te recibís, todo pensado desde el sudoeste bonaerense.

Por qué la UNS sigue siendo referencia en la región

La Universidad Nacional del Sur no es solo el edificio de Alem y el campus de Palihue. Es el motor de profesionales que se quedan en Bahía, en Punta Alta, en Tres Arroyos o en Coronel Suárez. Los números no engañan: más del 65% de sus egresados se insertan laboralmente dentro de los 200 kilómetros a la redonda, según datos de la propia oficina de seguimiento de egresados.

A diferencia de otras universidades grandes, la UNS mantiene cupo abierto en la mayoría de sus carreras y un régimen de correlatividades que permite avanzar sin quedar trabado eternamente. Eso es clave para el chico que viene de un colegio del interior y tiene que combinar estudio con changas.

Ingeniería: el corazón industrial de la UNS

Si pensás en el polo petroquímico, el puerto o las plantas procesadoras, las ingenierías de la UNS son la vía directa. Ingeniería Química sigue siendo la más elegida, con fuerte salida en empresas como Dow, YPF o Profertil. Pero no te imaginés solo laboratorio: muchos egresados terminan en planta, liderando turnos o desarrollando procesos de mejora continua.

Ingeniería Mecánica y Electrónica también tienen demanda sostenida. Un dato que pocos saben: la UNS tiene convenio directo con INVAP, y varios bahienses terminaron trabajando en Bariloche o en proyectos satelitales sin mudarse de forma permanente.

Ingeniería en Computación y de Sistemas crecieron fuerte en los últimos años. La carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación es ideal si te gusta la programación pero no querés irte a Buenos Aires. Muchas pymes locales de software y startups del sector agro buscan perfiles de acá.

Ciencias de la Salud: medicina y afines con mirada regional

La carrera de Medicina de la UNS es exigente, como en todas las universidades públicas, pero tiene una ventaja enorme: las prácticas se hacen en el Hospital Municipal y en el Penna, donde vas a ver patologías que no se ven en cualquier lado. El egresado de Medicina UNS suele tener un perfil de médico generalista muy fuerte, preparado para trabajar en pueblos del interior donde faltan profesionales.

Enfermería Universitaria y Nutrición también tienen muy buena empleabilidad. Con el envejecimiento de la población en el sudoeste, la demanda de nutricionistas en clínicas y centros de atención primaria no para de crecer.

Ciencias Exactas y Naturales: menos conocidas pero con futuro

Geología es una de las joyas ocultas de la UNS. Con el desarrollo de Vaca Muerta y la exploración offshore en la Cuenca del Golfo San Jorge, los geólogos bahienses tienen salida laboral casi asegurada. Varios terminan trabajando en plataformas o en empresas de servicios petroleros con base en Bahía Blanca.

Biología e Ingeniería Agronómica también responden a la matriz productiva regional. Si te gusta el campo, la UNS te permite combinar conocimiento científico con la realidad de la agricultura bajo riego o la ganadería del sur bonaerense.

Humanidades y Ciencias Sociales: impacto directo en la comunidad

No todo es ingeniería y medicina. La UNS tiene una oferta sólida en Psicología, Trabajo Social, Letras y Historia. El psicólogo egresado de la UNS suele tener una fuerte orientación comunitaria y es muy buscado en escuelas, centros de salud y programas municipales del interior.

Derecho también mantiene su atractivo. Aunque muchos eligen la UNS para cursar los primeros años y después rendir en otras universidades, la carrera tiene un plantel docente de primer nivel y vinculación directa con los tribunales locales.

Administración, Economía y Contabilidad: para quedarse y emprender

Contador Público es una de las carreras con mayor tasa de inserción laboral. En una ciudad con tanto movimiento portuario, comercial y agroindustrial, siempre hacen falta profesionales que entiendan de costos, impuestos y finanzas.

La Licenciatura en Administración de Empresas permite después armar tu propio estudio o trabajar en PyMEs familiares, que son el motor económico de la región. Muchos egresados terminan gerenciando cooperativas o emprendimientos en pueblos como Pigüé, Tornquist o Monte Hermoso.

Cómo elegir la carrera que realmente te cierra

Acá va el consejo de alguien que cubre deporte de barrio hace años y ve cómo los pibes se debaten: no elijas solo por “salida laboral”. Buscá lo que te mantiene despierto a la noche estudiando. Visitá la feria de orientaciones vocacionales que organiza la UNS todos los años en agosto. Habla con estudiantes avanzados, no solo con los coordinadores.

Mirá los planes de estudio actualizados en el sitio oficial de cada departamento. Fijate cuántas materias optativas tenés y si podés combinar con otra carrera (muchos hacen Ingeniería en Computación + Contador, por ejemplo).

Vida estudiantil en Bahía Blanca: lo que nadie te cuenta

Vivir en Bahía mientras estudiás no es lo mismo que en una gran capital. Los alquileres en zona universidad siguen siendo más accesibles que en La Plata. Hay comedores universitarios, becas de transporte y un montón de centros de estudiantes que organizan desde talleres de teatro hasta partidos de fulbito los viernes.

El campus de Palihue es un lujo: podés estudiar al aire libre ocho meses al año. Y si jugás al básquet, seguro terminás representando a algún equipo interuniversitario. Acá el deporte universitario sigue siendo parte de la identidad.

Consejos finales desde el barrio

Si venís del interior, anotate en las residencias universitarias o buscá compañeros para alquilar. No dejes de laburar aunque sea medio turno: eso te da otro ritmo y te conecta con la realidad laboral antes de recibirte.

Y sobre todo, bancate los primeros dos años. Son los más duros en casi todas las carreras de la UNS. Después se hace más llevadero y empezás a ver el sentido de lo que estás estudiando.

La Universidad Nacional del Sur no te va a hacer millonario de entrada, pero te va a dar herramientas para construir una vida con sentido en esta región. Y eso, en los tiempos que corren, no es poca cosa.

Elegir carrera es también elegir dónde querés vivir. Y Bahía Blanca, con sus canchas de básquet, su puerto y su universidad pública, sigue siendo un muy buen lugar para empezar a construir ese futuro.