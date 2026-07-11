Sergio Bordoni: la voz que marcó el periodismo digital en Bahía Blanca

El comunicador y docente Sergio Bordoni repasa su trayectoria al frente de El Ágora Digital, el medio que se consolidó como referencia local en la era de internet y redes sociales.

Sergio Bordoni es uno de esos nombres que, cuando se habla de periodismo en Bahía Blanca, aparece casi sin pensarlo. Nacido y criado en la ciudad, el comunicador y docente universitario lleva más de dos décadas apostando al formato digital con El Ágora Digital, el sitio que fundó y que hoy forma parte del paisaje mediático local.

La iniciativa surgió en 2008, en plena ebullición de las redes sociales y cuando muchos todavía dudaban de que internet pudiera reemplazar al papel. Bordoni, que ya había pasado por radios y diarios tradicionales, vio antes que otros la necesidad de un medio ágil, cercano y enfocado en la agenda del sudoeste bonaerense.

“Empezamos con una computadora y mucha voluntad”, cuenta en charla con La Sexta Sección. Lo que arrancó como un blog de noticias locales fue creciendo hasta convertirse en un portal con secciones de política, economía, cultura y policiales. Siempre con la premisa de mirar a Bahía Blanca y la región sin depender de la agenda porteña.

Uno de los hitos que recuerda con más cariño es la cobertura del temporal de 2010 y las inundaciones que afectaron a barrios como Villa Mitre, su barrio natal. Mientras algunos medios todavía imprimían ediciones del día anterior, El Ágora Digital actualizaba minuto a minuto con fotos y testimonios de los vecinos. Esa inmediatez y cercanía generó confianza.

Bordoni también se destaca como docente en la Universidad Nacional del Sur, donde forma a nuevas generaciones de comunicadores. Para él, el periodismo digital no es solo velocidad: es verificación, contexto y responsabilidad con la comunidad. “No alcanza con ser el primero en publicar, hay que ser el que mejor explica lo que pasa”, dice.

En los últimos años, el medio incorporó transmisiones en vivo, podcasts y un newsletter que llega todas las mañanas a cientos de suscriptores. La pandemia aceleró ese proceso y obligó a repensar formatos. Bordoni asegura que el desafío actual pasa por sostener la calidad sin caer en el clickbait y manteniendo fuentes locales sólidas.

Desde la redacción de La Sexta Sección valoramos especialmente esa apuesta por el rigor local. En un ecosistema donde abundan los portales efímeros y las noticias sin chequeo, El Ágora Digital se sostiene como un referente que prioriza la información verificada sobre la inmediatez vacía.

Sergio Bordoni no se ve como pionero, pero lo es. Su recorrido muestra que es posible hacer periodismo serio desde Bahía Blanca, mirando la ciudad de frente y sin necesidad de validación porteña. Y que el futuro del oficio, al menos en el sudoeste bonaerense, pasa por entender las necesidades reales de la gente que vive acá.