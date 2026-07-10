Cuando Punta Alta y Cabo Verde se unieron por la esperanza de un futuro mejor

La historia de inmigrantes caboverdianos que llegaron a Punta Alta a principios del siglo XX y construyeron comunidad, familia y futuro en el sudoeste bonaerense. Una crónica que rescata voces y memoria local.

En los muelles de Punta Alta, a comienzos del siglo pasado, un grupo de hombres y mujeres desembarcaba con pocas valijas y muchas esperanzas. Venían de las islas de Cabo Verde, un archipiélago africano castigado por la sequía y la falta de oportunidades. Lo que no imaginaban es que ese puerto del sudoeste bonaerense se convertiría en su nuevo hogar y que, con el tiempo, sus apellidos se entretejerían con la identidad misma de la ciudad.

Doña Maria da Conceição, una de las últimas testigos directas que aún vive en el barrio Stella Maris, cuenta con voz pausada cómo su padre llegó en 1923. "Venía huyendo del hambre. En las islas no llovía, las cosechas se perdían y los barcos salían llenos de jóvenes", recuerda. Como ella, cientos de caboverdianos encontraron en Punta Alta y la Base Naval un lugar donde reconstruir la vida.

La comunidad se fue organizando alrededor de la Iglesia y de las primeras mutuales. Muchos se emplearon en la construcción de la Base, otros en el ferrocarril o en oficios portuarios. Las mujeres, por su parte, lavaban ropa, cocinaban o atendían casas de familias locales. "Al principio nos miraban raro por el color y el acento, pero después nos fuimos ganando el respeto", dice Maria.

Con los años, las familias mixtas se volvieron comunes. Apellidos como Silva, Pereira, Gomes o Monteiro ya forman parte del tejido cotidiano de Punta Alta. La fiesta de San Vicente, patrono de Cabo Verde, se celebró durante décadas en salones comunitarios y todavía hoy se mantiene viva en reuniones familiares y en el Club Caboverdeano.

"Eso hay que verlo en el barrio, no en el comunicado", suele decir la gente del lugar cuando se habla de integración. Porque más allá de los discursos oficiales, la verdadera unión se dio en las cocinas, en las escuelas y en los bailes de los sábados. Los caboverdianos trajeron su música, su morna y su sentido de comunidad, y Punta Alta les dio tierra firme y un futuro para sus hijos.

Hoy, la tercera y cuarta generación ya no habla criollo, pero conserva los platos típicos como la cachupa o el arroz con pescado. En las escuelas de Punta Alta se cuenta esta historia como ejemplo de migración exitosa, aunque no siempre fue fácil. Hubo discriminación, barreras idiomáticas y momentos duros, como cuando las remesas a las islas se cortaban por las crisis locales.

La comunidad lo cuenta mejor que nadie: detrás de cada apellido caboverdeano hay una historia de coraje. De aquellos que cruzaron el Atlántico en barcos de carga con la ilusión de mandar dinero a sus familias y, eventualmente, traerlos. Algunos lo lograron. Otros se quedaron y echaron raíces tan profundas que hoy es imposible imaginar Punta Alta sin ellos.

En un momento en que el debate sobre migraciones vuelve a estar presente, la experiencia de Punta Alta y Cabo Verde ofrece una mirada desde la vida concreta. No se trata de números ni de políticas abstractas, sino de familias que se formaron, barrios que crecieron y una ciudad que se hizo más diversa gracias a quienes llegaron buscando un futuro mejor.

La próxima vez que pase por el puerto o por el monumento a los inmigrantes en la costanera, vale la pena recordar que esa historia no es solo de postales. Es la historia viva de muchos vecinos que aún hoy, con acento del sudoeste y sabor caboverdeano, siguen contando cómo se unieron dos lugares tan distantes para construir algo en común.