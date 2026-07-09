Agustín Andrade destacó a la Orquesta Escuela de Coronel Suárez como una de las mejores de la provincia

El referente cultural bonaerense elogió el nivel de la formación suarense durante una visita oficial. La iniciativa municipal sigue creciendo y posicionándose en el sudoeste bonaerense.

Coronel Suárez – La Orquesta Escuela de Coronel Suárez recibió un importante respaldo al ser destacada por Agustín Andrade como una de las mejores formaciones de su tipo en la provincia de Buenos Aires.

El referente de políticas culturales bonaerenses realizó estas declaraciones durante una visita a la ciudad, donde recorrió las instalaciones y compartió un encuentro con los músicos, docentes y autoridades municipales. Andrade, con amplia trayectoria en gestión cultural, no escatimó elogios hacia el trabajo que se viene realizando desde el municipio.

"La Orquesta Escuela de Coronel Suárez es una de las mejores de la Provincia", afirmó Andrade según lo consignado por la Municipalidad. El funcionario valoró especialmente la calidad interpretativa de los jóvenes, el compromiso de los docentes y la forma en que el proyecto se integra a la comunidad local.

La Orquesta Escuela funciona bajo el ala de la Secretaría de Cultura municipal y nuclea a decenas de chicos y adolescentes del partido y de localidades vecinas. El programa combina formación musical gratuita, práctica orquestal y presentaciones en distintos escenarios del sudoeste bonaerense.

Desde su creación, la formación ha participado en encuentros provinciales, festivales y ciclos de música académica y popular, ganando reconocimiento tanto por su nivel técnico como por su labor social. En los últimos años ha incorporado talleres de luthería, iniciación musical temprana y un repertorio que cruza lo clásico con composiciones regionales.

Durante la visita, Andrade también conversó con el intendente y con la directora de la orquesta sobre posibles líneas de articulación con el Ministerio de Cultura provincial. El objetivo es fortalecer la sostenibilidad del proyecto y ampliar su alcance.

En el sudoeste bonaerense, iniciativas como esta se han convertido en verdaderos polos de contención y desarrollo para los jóvenes. La Orquesta Escuela no solo forma músicos: genera sentido de pertenencia, disciplina y oportunidades que trascienden lo estrictamente artístico.

"Esto no es solo música, es una política de Estado a nivel local que da resultados concretos", remarcaron desde el equipo municipal. La frase de Andrade viene a validar años de trabajo silencioso y consistente.

La Orquesta tiene previsto cerrar el año con una serie de conciertos abiertos al público en Coronel Suárez y en otras localidades de la región. Las entradas serán gratuitas, tal como es norma en todas sus presentaciones.

Desde La Sexta Sección seguiremos el desarrollo de este proyecto que, sin buscar reflectores nacionales, se consolida como uno de los más sólidos en materia de democratización cultural en el interior bonaerense.