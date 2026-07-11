A dos fechas del cierre, la Liga del Sur entra en etapa de definiciones

Con el campeonato de la Liga del Sur llegando a su recta final, los equipos del sudoeste bonaerense ya palpitan las definiciones. Ascensos, promedios y clasificaciones a playoffs son los principales condimentos de las últimas jornadas.

A dos fechas del cierre de la temporada regular, la Liga del Sur entró en zona de definiciones. Los equipos del sudoeste bonaerense saben que cada punto vale oro: algunos pelean por el ascenso, otros por meterse en los playoffs y varios miran con preocupación la tabla de promedios.

En la zona norte, Villa Mitre y Liniers aparecen como los grandes candidatos. Ambos equipos bahienses vienen mostrando solidez y ya se perfilan para definir el título en las últimas fechas. Sin embargo, desde el interior nadie baja los brazos: Racing de Olavarría, Independiente de Necochea y el siempre competitivo Deportivo Madryn mantienen viva la chance de pelear el primer puesto.

En pueblos como Coronel Suárez, Pigüé o Tres Arroyos, el fútbol de la Liga del Sur no es solo un espectáculo: es parte de la identidad barrial y del fin de semana de toda la familia.

En la zona sur la cosa está más apretada. El clásico entre Bella Vista y Sporting se viene cargado de tensión porque ambos necesitan sumar para alejarse de la zona roja de los promedios. En Monte Hermoso y Pehuén Có, donde el turismo marca el ritmo de la temporada, los clubes locales también sienten la presión: mantener la categoría es tan importante como recibir bien a los veraneantes.

Desde la dirigencia de la Liga confirmaron que el formato de los playoffs se definirá según los resultados de estas dos fechas. Eso genera incertidumbre pero también expectativa entre los clubes que todavía pelean su lugar en la tabla.

La fecha venidera trae cruces clave: Villa Mitre recibirá a un necesitado Olimpo, mientras que en el interior se jugarán duelos directos por la permanencia. El clima acompaña: las canchas del sudoeste lucen impecables gracias al trabajo de los empleados municipales y de los propios clubes, que saben que detrás del festival deportivo hay una historia de esfuerzo colectivo.

La temporada dice mucho de cómo estamos. Mientras Bahía Blanca y la región atraviesan distintos desafíos económicos, el fútbol local sigue siendo un espacio de encuentro y de orgullo. Las familias llenan las tribunas, los pibes sueñan con debutar y los veteranos recuerdan épocas doradas en las que la Liga del Sur era sinónimo de talento y pasión.

Quedan solo dos fechas. Después vendrán las definiciones, los ascensos, los descensos y, sobre todo, las historias que cada club llevará a su pueblo. Porque en la Liga del Sur, más allá de los resultados, siempre gana la comunidad.