Punta Alta: se despertó por el humo y salvó a su familia de un incendio

Un vecino de Punta Alta reaccionó a tiempo ante el olor a quemado en plena madrugada, evacuó a su familia y alertó a los bomberos. El fuego destruyó parte de la vivienda pero no hubo heridos.

Un vecino de Punta Alta se despertó en plena madrugada alertado por el olor a humo y logró sacar a su familia de la casa antes de que el fuego se propagara. El incidente ocurrió en las últimas horas en un domicilio del barrio Villa del Carmen y terminó con importantes daños materiales, aunque sin heridos de gravedad.

Según los primeros datos que pudieron reconstruir los bomberos voluntarios de la ciudad, el fuego se inició en la parte trasera de la vivienda, posiblemente en una zona de depósito o galería. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, sintió el humo mientras dormía y reaccionó de inmediato. Despertó a su esposa y a sus dos hijos menores, los sacó al exterior y luego llamó al 100.

Los bomberos llegaron en pocos minutos y trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas. El techo de chapa y parte de las divisiones internas quedaron destruidos. El intenso humo también afectó varias habitaciones. Desde el cuartel indicaron que la rápida intervención del vecino evitó una tragedia mayor.

"Esto lo dice el instinto de uno, pero también la suerte de haberse despertado a tiempo", comentó uno de los efectivos que participó del operativo. En la zona, varios vecinos se acercaron al lugar al ver las luces de los camiones y el humo que todavía salía de la propiedad.

Desde la Dirección de Protección Civil del partido de Coronel Rosales se recordó la importancia de contar con detectores de humo en las viviendas, sobre todo en casas de materiales combinados como las que abundan en los barrios de Punta Alta. "Un detector barato puede salvar una familia entera", señalaron.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que representan los incendios domésticos en el sudoeste bonaerense, donde muchas familias todavía utilizan estufas a leña, braseros o instalaciones eléctricas antiguas. En los meses de invierno los llamados al cuartel de bomberos por este tipo de siniestros se multiplican.

La familia fue asistida por vecinos y ya se encuentra en una vivienda prestada. Personal de Defensa Civil evaluará en las próximas horas los daños para determinar si es necesario algún tipo de ayuda municipal. Por el momento, las causas del incendio se investigan y no se descarta que haya sido originado por un cortocircuito o por algún elemento que quedó encendido.

Desde La Sexta Sección consultamos con técnicos locales: la recomendación es clara. Revisar las instalaciones eléctricas antes del frío, no sobrecargar enchufes y, sobre todo, instalar y mantener detectores de humo en buen estado. Porque, como quedó demostrado esta madrugada en Punta Alta, a veces los minutos marcan la diferencia entre perder bienes o perder vidas.