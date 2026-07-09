Seguridad vial en las Rutas Nacionales 3 y 33: recomendaciones para manejar en el sudoeste bonaerense

Guía práctica con recomendaciones verificadas para reducir riesgos en los tramos críticos de la RN3 y RN33. Causas habituales de siniestros y consejos de manejo para conductores que transitan el sudoeste bonaerense.

La seguridad vial en las Rutas Nacionales 3 y 33 sigue siendo un tema prioritario para quienes transitan diariamente el sudoeste bonaerense. Tanto la RN3, que recorre el país de norte a sur pasando por Bahía Blanca hacia Villarino y Patagones, como la RN33, que une Bahía Blanca con Rosario atravesando Tornquist, Coronel Pringles y Pigüé, concentran volúmenes importantes de tránsito de camiones, autos particulares y transporte de pasajeros.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los siniestros viales en rutas nacionales siguen representando una proporción significativa de las emergencias registradas en el interior bonaerense. Si bien las cifras varían según el año y las condiciones climáticas, los tramos más mencionados en los partes oficiales son Bahía Blanca–Coronel Dorrego sobre la RN3 y el sector serrano de Bahía Blanca–Coronel Pringles sobre la RN33. Eso no significa que el resto de la traza esté libre de riesgos, pero sí que estos corredores concentran la mayor cantidad de intervenciones.

Las causas más frecuentes que se repiten en los informes son el exceso de velocidad, la fatiga al volante después de varias horas de manejo, los adelantamientos en lugares prohibidos o con poca visibilidad, la presencia de animales sueltos y la niebla, especialmente en los meses de otoño e invierno. Estos factores no son exclusivos de nuestra región, pero adquieren mayor peso por las características de las rutas: curvas en zona serrana, cambios de calzada y largos tramos rectos que inducen a distracciones.

Recomendaciones prácticas para manejar en la RN3 y RN33

Respetar las velocidades máximas no es un detalle administrativo: en la RN3 el límite general es de 110 km/h y en la RN33 varía según el tramo, bajando a 80 o 60 km/h en zonas urbanas o de curvas. Superar esos valores reduce drásticamente el margen de reacción ante un animal en la calzada o un vehículo que frena de golpe.

Mantener distancia de seguridad resulta clave en rutas donde el tránsito mixto de camiones y autos genera diferencias importantes de frenado. La regla de los tres segundos entre vehículos es un buen parámetro en condiciones normales; en lluvia o niebla hay que duplicarla.

La fatiga es uno de los factores más silenciados. La recomendación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es detenerse a descansar cada dos horas o 200 kilómetros. En el sudoeste, los puntos de parada seguros suelen ser las estaciones de servicio de Coronel Dorrego, Pigüé o Coronel Pringles. Mejor perder 15 minutos que arriesgar el resto del viaje.

Adelantar solo cuando la visibilidad y la señalización lo permitan. En la zona serrana de la RN33, las curvas y los cambios de rasante esconden vehículos que vienen en sentido contrario. Lo mismo ocurre en la RN3 a la altura de los accesos a Villarino. Si no hay línea discontinua y visión clara de 200 metros, no hay que intentarlo.

Circular con luces bajas encendidas de día ya es obligatorio en todo el país y tiene sentido: aumenta la visibilidad del vehículo ante camioneros que vienen con sol de frente o en días nublados. Revisar que todas las luces funcionen antes de salir de Bahía Blanca evita multas y, sobre todo, reduce riesgos.

Prestar atención a la señalización horizontal y vertical parece obvio, pero muchos siniestros ocurren por no respetar carteles de “curva peligrosa”, “animales sueltos” o “niebla frecuente”. En la RN3 hacia Patagones y en la RN33 hacia el norte, los carteles de animales sueltos no están puestos por decoración: el ganado y los ñandúes siguen siendo un peligro concreto.

Preparación del vehículo y del conductor

Antes de salir, revisar presión de neumáticos, nivel de líquido de frenos, luces y estado de los limpiaparabrisas. En invierno, llevar cadenas o kit antideslizante si se va hacia la zona serrana puede marcar la diferencia. Llevar agua, un chaleco reflectante y triángulos reglamentarios no es solo para cumplir la ley: es para resolver un imprevisto sin quedar expuesto en la banquina.

Para los que manejan por trabajo, la planificación del horario evita manejar de noche o con sueño acumulado. Salir de Bahía Blanca a primera hora de la mañana suele ser más seguro que hacerlo después de una jornada completa de actividad.

El rol de la responsabilidad compartida

La seguridad vial no depende solo del conductor. El mantenimiento de las rutas nacionales, la presencia de patrullas y la colocación oportuna de señalización también influyen. Sin embargo, cada uno de nosotros puede controlar su propio comportamiento. Respetar las normas y manejar con prudencia no evita todos los riesgos, pero reduce significativamente la probabilidad de formar parte de un siniestro.

La próxima vez que tomen la RN3 hacia el sur o la RN33 hacia las sierras, recuerden que detrás de cada vehículo hay familias, trabajadores o turistas que esperan llegar a destino. La prudencia al volante sigue siendo la herramienta más efectiva que tenemos a mano. La causa sigue su curso en cada viaje que realizamos con responsabilidad.