Pareja detenida en Coronel Suárez con cocaína se negó a declarar

Un hombre y una mujer oriundos de la provincia de Santa Fe fueron aprehendidos en Coronel Suárez tras hallarles casi 200 gramos de cocaína. Ambos se negaron a declarar ante la Justicia y continúan detenidos.

En las últimas horas se conoció que la pareja detenida en Coronel Suárez con casi 200 gramos de cocaína se negó a declarar ante la fiscalía local.

El procedimiento se registró el fin de semana en un control vehicular rutinario en el acceso a la ciudad. Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron un automóvil con dos ocupantes, un hombre y una mujer de 32 y 28 años respectivamente, ambos con domicilio en la provincia de Santa Fe.

Al realizar la inspección del vehículo, los agentes hallaron una bolsa con 198 gramos de cocaína de alta pureza, distribuida en varios envoltorios. Según fuentes policiales consultadas, la droga tenía como destino presuntamente la zona de Tres Arroyos y Coronel Pringles.

Tras la detención, la pareja fue trasladada a la comisaría local y luego puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. En la audiencia indagatoria, ambos se negaron a declarar y optaron por guardar silencio.

Desde el entorno judicial indicaron que la causa avanza bajo los cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los detenidos permanecen alojados en dependencias policiales de Coronel Suárez a la espera de resolución sobre su situación procesal.

El operativo formó parte de los controles reforzados dispuestos por la Policía Bonaerense durante el fin de semana largo, en el marco del combate al tránsito de estupefacientes por las rutas del sudoeste.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas, como peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados y el análisis de los movimientos del vehículo en las horas previas al procedimiento.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que deberá resolver en los próximos días la situación procesal de los dos detenidos.