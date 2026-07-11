Desesperada búsqueda de dos hermanitas desaparecidas hace diez días cerca de Bahía Blanca

Las niñas de 6 y 4 años no aparecen desde el 15 de marzo en un paraje rural del sudoeste bonaerense. Familiares y autoridades continúan rastrillajes sin resultados.

La preocupación crece en el sudoeste bonaerense por la desaparición de dos hermanitas de 6 y 4 años que no se tienen noticias desde hace diez días. El hecho ocurrió en un paraje rural cercano a Bahía Blanca, donde la familia vivía en condiciones precarias.

Según los primeros datos que maneja la Policía, las niñas salieron de la vivienda precaria que compartían con sus padres y hermanos mayores el pasado 15 de marzo y nunca regresaron. Desde entonces se montó un operativo de rastrillaje que involucra a efectivos de la Policía Bonaerense, bomberos voluntarios y vecinos de la zona.

El terreno, caracterizado por pastizales altos, zanjas y algunos sectores de monte bajo, complica las tareas de búsqueda. “Acá el campo no perdona. Cuando cae el sol, la visibilidad se pierde rápido y la temperatura baja mucho”, explicó un vecino que participa de los rastrillajes diarios.

Hasta el momento no hay indicios claros sobre el paradero de las pequeñas. Las autoridades descartaron la hipótesis de un alejamiento voluntario por la corta edad de las niñas. Tampoco se registraron avistamientos en rutas cercanas ni en pueblos del interior como Coronel Suárez o Tres Arroyos.

La madre de las niñas, visiblemente angustiada, pidió a través de un familiar que cualquiera que tenga información se comunique de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana. “Solo queremos saber que están bien”, transmitió la mujer.

Desde la fiscalía interviniente se confirmó que se tomaron muestras de ADN de los padres y se amplió la búsqueda a través de sistemas provinciales y nacionales. Perros rastreadores fueron traídos desde Bahía Blanca pero los resultados, hasta ahora, fueron negativos.

La sequía de las últimas semanas dejó el suelo duro y sin huellas frescas, lo que dificulta aún más el trabajo de los canes. “El rastrojo no ayuda”, resumió uno de los oficiales a cargo del operativo.

Vecinos de la zona rural cercana a Bahía Blanca se organizaron en grupos para cubrir cuadrículas durante el día. La Sociedad Rural local ofreció apoyo logístico con vehículos y combustible, un gesto que se repite en este tipo de emergencias en el campo bonaerense.

La desaparición de las dos hermanitas ya supera la semana y media. En un territorio donde la distancia entre viviendas puede ser de varios kilómetros, cada hora cuenta. Las autoridades piden a la población no compartir información sin verificar y evitar entorpecer el trabajo de los equipos especializados.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave. La región entera espera noticias de las dos niñas que salieron a jugar y no volvieron.