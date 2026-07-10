Clima en Tres Arroyos: pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría y mayormente estable en el partido de Tres Arroyos. Detalles de temperatura, viento y probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico para este domingo 5 de julio en Tres Arroyos indica una jornada típica de pleno invierno en el sudoeste bonaerense, con temperaturas bajas y condiciones mayormente estables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima rondará los 3°C durante la madrugada, mientras que la máxima no superaría los 11°C por la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo del día, con vientos moderados del sector oeste que podrían intensificarse hacia la noche.

La probabilidad de precipitaciones es baja, cercana al 10%, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas en el transcurso de la jornada. Los vecinos de Tres Arroyos y las localidades cercanas del interior del partido deberán abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría bajar de los 0°C en las primeras horas.

Desde la Dirección de Protección Civil municipal recomendaron a los vecinos extremar cuidados con artefactos de calefacción y evitar la exposición prolongada al frío, especialmente niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Este tipo de condiciones climáticas son habituales en la región durante julio, mes en el que se registran las temperaturas más bajas del año. En las últimas semanas, el sudoeste bonaerense ya acumuló varias jornadas con heladas.

Para el lunes se espera un leve ascenso de la temperatura, aunque el frío seguirá siendo protagonista en el distrito y en el resto de la 6ª Sección Electoral.