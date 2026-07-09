Tres Arroyos: un auto se incrustó contra una casa y dos abuelos se salvaron de milagro

Un vehículo perdió el control en una calle de Tres Arroyos, impactó de lleno contra una vivienda y terminó incrustado en una habitación. Sus dos ocupantes de avanzada edad resultaron ilesos por escaso margen.

Un hecho de alto impacto se registró en las últimas horas en Tres Arroyos, cuando un automóvil se despistó y terminó incrustado contra una vivienda familiar, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias trágicas.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el vehículo circulaba por una arteria céntrica de la ciudad del sudoeste bonaerense cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control, se subió a la vereda y embistió de frente la fachada de una casa. El impacto fue de tal magnitud que el auto atravesó la pared y quedó dentro de una de las habitaciones.

En el interior de la vivienda se encontraban dos abuelos, quienes milagrosamente resultaron ilesos. Fuentes consultadas indicaron que los dos adultos mayores se hallaban en otra dependencia de la casa en el momento del choque, lo que les permitió salvarse de lo que, de otra forma, habría sido un desenlace fatal.

Personal de la Policía Comunal de Tres Arroyos y del servicio de emergencia local se constituyeron de inmediato en el lugar. Los ocupantes del vehículo, también de edad avanzada, fueron asistidos en el sitio y trasladados preventivamente a un centro de salud para su evaluación, aunque no presentarían lesiones de consideración.

Desde la Comuna se confirmó que se inició una causa penal para determinar las circunstancias exactas del accidente. Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena para relevar rastros, medir distancias y analizar posibles fallas mecánicas o humanas que pudieran haber provocado el despiste.

Vecinos del barrio expresaron su sorpresa por la violencia del impacto y, sobre todo, por el hecho de que los dos abuelos que habitan la casa hayan salido ilesos. “Fue un milagro, la habitación donde dormían quedó destruida”, comentó una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva.

Este tipo de siniestros viales vuelve a poner en el centro del debate la seguridad vial en las ciudades del interior de la Sexta Sección Electoral. Conviene precisar que, más allá del hecho puntual, las intendencias locales y la Provincia vienen impulsando controles y campañas de concientización, aunque los números de accidentes siguen preocupando a las autoridades.

Las autoridades municipales de Tres Arroyos no han emitido aún un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas brinden más precisiones sobre el estado de la vivienda afectada y las medidas que se adoptarán para asistir a la familia damnificada.

La investigación continúa su curso y se aguardan los resultados de las pericias para determinar con exactitud las causas del accidente. Por el momento, lo único cierto es que dos abuelos de Tres Arroyos pueden contarla gracias a una combinación de azar y ubicación precisa en el momento del impacto.